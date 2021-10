Comunali, affluenza al 12,7%: a Roma città 11,8%, suppletive al 10,3%. A Napoli poco sopra il 10%. Regionali Calabria: 7,4%

Domenica 3 Ottobre 2021, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 14:51

Urne aperte alle 7 di questa mattina per scegliere il sindaco a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera nei collegi di Roma-Primavalle e Siena e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e si vota anche domani dalle 7 alle 15.

Ore 13.51 Suppletive Roma - L'affluenza alle 12 di oggi è pari 10,37% (21.077 votanti su 203.275 elettori) al collegio uninominale Lazio 1 - 11 (Roma - quartiere Primavalle). La contesa per esprimere un nuovo membro della Camera dei deputati è a sei: Andrea Casu (Partito democratico), Pasquale Calzetta (Lega Salvini Premier - Fratelli d'Italia - Forza Italia - Unione di Centro - Noi con l'Italia), Giampaolo Bocci (Per l'Italia con Paragone Italexit), Luca Palamara (Palamara), Danilo Ballanti (Partito comunista), Giovanni Antonio Cocco (Partito liberale europeo - Sgarbi Rinascimento Italia).

Ore 13.47 Candidati , liste e quote rosa: nei piccoli comuni prevale il blu. Il 50% dei Comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolti nella tornata elettorale 2021 non centra l'obiettivo quote rosa. È il principale dato che emerge dal rapporto del Csel, elaborato per l'Adnkronos in occasione della tornata elettorale delle amministrative. Nel giugno scorso, ricorda il Centro Studi enti locali, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sulle norme che regolano le elezioni nei Comuni fino a 5.000 abitanti. Sebbene il nostro ordinamento giuridico stabilisca il principio generale che nelle liste dei candidati debba essere «assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi», di fatto nei comuni di piccole dimensioni, non è previsto alcun meccanismo sanzionatorio ove venga meno il rispetto della parità di genere. Sebbene ci sia stato qualche timido miglioramento rispetto al 2020, l'obiettivo quote rosa è ancora ben lontano dall'essere raggiunto nelle amministrazioni al di sotto dei 5000 abitanti. Sono 755 Comuni con queste caratteristiche, chiamati alle urne tra il 3 e il 4 ottobre nelle Regioni a statuto ordinario, solo 384 hanno schierato almeno 1/3 di candidati di sesso femminile. Praticamente uno su due, esattamente come lo scorso anno. In 79 comuni (contro i 63 del 2020), i candidati uomini hanno rappresentato percentuali superiori all'80% del totale. Due i casi limite: Prunetto, un comune di 471 abitanti in provincia di Cuneo, e Pescolanciano, nell'isernino (878 abitanti), in cui c'è una totale assenza della componente femminile. Non lontano lo scenario che si prefigurerà nelle urne per gli elettori di Orero (Genova) e Borghetto d'Arroscia (Imperia), dove le liste sono al 100% maschili ma, se non altro, due dei tre aspiranti sindaco, sono donne. Ci sono però 39 comuni (contro i 14 dello scorso anno) in cui i candidati di sesso femminile hanno superato quelli appartenenti al genere maschile. Particolarmente fuori dal coro il Comune di Santo Stefano Roero (1.407 abitanti), in provincia di Cuneo, che è l'unica amministrazione sotto i 5mila abitanti coinvolti in questa tornata elettorale, dove i due aspiranti sindaci (un uomo e una donna) hanno schierato due squadre tutte al femminile. Si tratta di una amministrazione che ha vissuto, nel recente passato, un dissesto e un commissariamento e sembra voler quindi ripartire puntando sulle donne. Per quanto riguarda i candidati alla carica di primo cittadino, la percentuale complessivamente ancora più bassa: le aspiranti sindache sono solo 255 su 1.539, pari al 16% del totale. In ben 533 casi su 755, non c'è alcuna rappresentante del gentil sesso a contendersi la fascia tricolore.

Ore 13.42 Suppletive Siena - Alle ore 12 l' affluenza per le elezioni suppletive della Camera si è fermata al 7,19% nel collegio di Siena.

Ore 13.37 Affluenza a Torino. Alle ore 12 12 ha votao il 9,62% degli elettori (2016: 14,06%)

Ore 13.34 Affluenza a Milano. Alle ore 12 ha votao l'11,01% degli elettori (2016: 15,57%)

Ore 13.32 Affluenza a Napoli. Alle ore 12 ha votato il 10,15% degli elettori (2016: 15,17%)

Ore 13.24 Affluenza Regionali in Calabria Alle ore 12 ha votato il 7,41% degli elettori (2016: 10,50%)

Ore 13.20 Affluenza Roma città: nella Capitale alle ore 12 hanno votato l'11,83% degli aventi diritto. Nel 2016 era il 14,12%

Ore 13.18 Affluenza definitiva delle ore 12 - Dati di 1.153 comuni su 1.153. Finora sono andati a votare il 12,67% degli aventi diritto. Nel 2016 erano di più: 17,74%

Ore 13.13 Caos in sezione al liceo Righi di Roma (Municipio II): malore presidente di seggio. Voto bloccato e caos in un seggio di Roma del Municipio II. Dalle 12.30 circa e per una buona mezz'ora non è stato possibile votare nella sezione 021 del seggio all'interno del liceo Righi, in via Campagna 63. «Il presidente del seggio si è sentito male - racconta all'Adnkronos uno degli elettori della sezione - ed è stato accompagnato in ospedale da un altro scrutatore. Non essendoci il numero minimo legale di scrutatori ed in attesa di un sostituto presidente, non è stato possibile votare. "Passi nel pomeriggio o domanì, ci hanno detto"». Le operazioni di voto sono riprese solo verso l'una con l'arrivo di un sostituto presidente.

Ore 13.03 Calo vistoso dell'affluenza alle urne a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 12 a Bologna ha votato il 12,78%, in calo del 7,13% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un'unica giornata. Affluenza in calo, però, anche rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando, nel Comune di Bologna, aveva votato quasi il doppio degli elettori (24,7%). Il calo è generalizzato e più o meno omogeneo in tutti i Comuni: a Ravenna ha votato alle 12 il 12,87% degli aventi diritto (-6,54%), mentre più contenuto il calo a Rimini con il 13,65% (-3,46). A livello regionale ha votato il 13,78%, in calo del 6,31% rispetto alle consultazioni di cinque anni fa.

Ore 13.02 Disservizi a Roma: scambio schede in un municipio - Schede e registri scambiati, elenchi mancanti. In alcune sezioni elettorali di Roma del Municipio XV, quello della zona di Tor di Quinto, l'apertura delle urne è stata complessa. «Al seggio 2416 non erano presenti alcuni elenchi degli elettori». Mentre hanno bloccato «il seggio 577 perché avevano le schede del Municipio V invece di quelle del XV». Lo ha detto, all'ANSA, Alessandro Cozza, coordinatore del comitato del candidato presidente Pd del Municipio XV, Daniele Torquati.

Ore 12.30 Affluenze: i dati delle 12 Secondo i primi dati raccolti dal Viminale al momento sono noti i dati relativi a 1.110 comuni sui 1.153. L' affluenza alle urne per votare alle elezioni amministrative 2021 alle ore 12 di oggi si attesta al 12,9%.

Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 18%, ma si votò in un solo giorno.

Nella provincia di Roma l'affluenza è poco più alta della media nazionale: si attesta al 15%. Cinque anni fa era al 21%. Ma non ci sono ancora dati sull'affluenza in città.

A Milano l'affluenza è inferiore alla media nazionale e si attesta al 11,5%. Cinque anni fa era al 16,15%

A Napoli l'affluenza si attesta all' 11%. Cinque anni fa era al 16,5%