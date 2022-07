Omicron 5, incubazione e tamponi fai fa te: “Il 50% non dichiara la positività”

L'ondata estiva di Omicron 5, sottovariante con sintomi e incubazione propri, non accenna a rallentare. Ecdc e Ema aprono alla somministrazione della quarta dose anche per gli over 60 mentre si attendono in autunno nuovi vaccini adattati alle varianti. Con noi Carlo Federico Perno, Virologo clinico e responsabile della Microbiologia e Diagnostica di Immunologia all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.