Azovstal, la resa e il destino dei prigionieri di guerra: «I soldati rischiano la condanna a morte». Ipotesi Norimberga 2

Ai processi di Kiev contro i militari russi per crimini di guerra la Russia risponde con l'ipotesi di istituire un tribunale in stile Norimberga per processare i combattenti evacuati dall'acciaieria Azovstal. Un processo politico, giustificazione dell'invasione ai fini della 'denazificazione’ e anche un modo per bypassare un possibile scambio di prigionieri che riporterebbe a casa i soldati del reggimento Azov, che secondo quanto dichiarato il ministro della Giustizia dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Yuri Sirovatko «potrebbero essere condannati a morte». Mariateresa Cacciapuoti del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che si trovava fuori dall'acciaieria al momento della resa, racconta i momenti dell'evacuazione dei soldati e dei civili. Con noi Mauro Evangelisti, giornalista del Messaggero.