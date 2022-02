Non solo Meta, la sfida sul futuro tra i colossi nella Silicon Valley

In principio era Santa Clara Valley. Area industriale della California specializzata nella progettazione e nella produzione di microcircuiti. Una tecnologia basata sul silicio. Da cui Silicon Valley. Luogo di ricerca e di innovazione, di suggestioni, da cui ora arrivano però anche altri segnali. A inizio febbraio Facebook ha comunicato i primi risultati da quando la casa madre ha cambiato nome in Meta Platforms, in riferimento al progetto del Metaverso, con il titolo in forte calo, a meno 20% in after hours. Che cosa sta succedendo nella Silicon Valley? E come cambierà, con il metaverso, la nostra quotidianità, fatta sempre più di social e acquisti online? Da qui parte il numero di febbraio di MoltoFuturo, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Andrea Andrei.