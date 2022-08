La campagna elettorale è iniziata: chi si sta muovendo meglio?

La campagna è cominciata e a tenere banco fino ad ora sono soprattutto temi tattici e alleanza. In primis, si parla tanto di Terzo Polo: ma a chi converrebbe realmente? Il centrodestra, a differenza del centrosinistra, ha già trovato la quadra e definito il perimetro delle alleanze: è questo, forse, il primo, grande vantaggio della coalizione conservatrice, in vantaggio in tutti i sondaggi. Nel frattempo, in alcuni ambienti, è partita una campagna aggressiva contro Fratelli d'Italia, che potrebbe diventare primo partito. Funzionerà?