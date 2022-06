Referendum e Comunali: processi, sogni e strategie a destra, sinistra e centro

Un turno elettorale a suo modo storico quello vissuto tra la mancata partecipazione da record ai 5 referendum sulla giustizia e il sorpasso in molte città del Nord di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sulla Lega di Salvini. Ci attendono alcuni ballottaggi nella città ancora in bilico, ricordando che in queste sfide amministrative uno più uno non fa sempre due: ma come si prepara una strategia per il ballottaggio? Intanto, nei partiti si fanno i processi e si legittimano i sogni, che per i ribaltoni nazionali forse spazio ancora non ce n'è.