Sabato 10 Luglio 2021, 15:10

Un'intervista sulla Itv manda in crisi, se ancora ce ne fosse bisogno, i rapporti tra i fratelli William ed Harry. I due Reali avevamo già avuto modo di scontrarsi su diverse questioni, non ultima la famosa intervista rilasciata da Meghan ed Harry ad Oprah Winfrey nella quale raccontavano i loro rapporti con la Casa Reale. Poi ci sono stati gli avvicinamenti tra Meghan e Kate Middleton, moglie di William e ancora allontanamenti, bisticci a distanza.

William e Harry, ancora incomprensioni

Ora l'ultima novità riguarda appunto un'intervista all'emittente Itv per la quale William avrebbe chiesto un taglio su una frase in particolare. Ma andiamo con ordine: la rete terrestre britannica ITV ha tagliato drasticamente le riprese del giornalista Omid Scobie che affermava che lo staff del principe William a Kensington Palace aveva rilasciato una dichiarazione sui media che metteva in dubbio lo stato di salute mentale del principe Harry. Scobie aveva affermato che il team di William aveva rilasciato queste dichiarazioni dopo le interviste bomba di Harry e Meghan con il giornalista Tom Bradby in Sud Africa nel 2019. Nel corso di quell’intervista, Meghan ha ringraziato Bradby per aver chiesto se stesse bene, dicendo che “non molte persone” gliel’avevano chiesto. Harry, nella sua intervista con Bradby, ha confermato che c’erano tensioni tra lui e suo fratello, dicendo che erano su “percorsi diversi”.

Il Daily Mail riporta che Itv ha tagliato una frase chiave di un’intervista con Scobie, il giornalista che ha scritto la biografia dei Sussex, Finding Freedom per uno spettacolo, Harry and William: What Went Wrong?

In precedenza era stato riferito che lo spettacolo mostrava Scobie che parlava di William in merito alla salute mentale del fratello Harry.

Nella versione attuale dello spettacolo che è stato proiettato ieri sera, il commento di Scobie è stato tagliato e le parole “sulla salute mentale di suo fratello” sono state eliminate.

Il Mail afferma che Kensington Palace, dopo aver visto l'anteprima dell'intervista di Scobie «ha contattato i produttori in relazione a... Il suggerimento di Scobie secondo cui William aveva espresso una “preoccupazione” per la salute mentale di suo fratello e che l’autore non aveva prove a sostegno di questa tesi».

Il Mail aggiunge che dopo aver “considerato attentamente” la richiesta, ITV «ha scelto di rimuovere qualsiasi riferimento alla salute mentale dalla sequenza, anche se ha scelto di mantenere il commento di Scobie su un presunto intervento di Kensington Palace relativo a Harry».

Il Mail suggerisce che Kensington Palace abbia accennato a un’azione legale, dicendo a ITV «che un tale suggerimento, se facesse parte del programma ITV, sarebbe diffamatorio in quanto sostanzialmente falso».

Il documentario stesso, proiettato su ITV la scorsa notte, con un ampio contributo del collaboratore di The Daily Beast Robert Lacey, autore del libro appena aggiornato Battle of Brothers, è stato un resoconto completo e veloce del crollo della relazione tra Harry e Meghan e la famiglia reale.