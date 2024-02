William rompe il "protocollo" e parla della guerra in Israele: «Troppe persone uccise, più aiuti a Gaza. Spero nella fine del conflitto»

Il principe William ha affermato che "troppe persone sono state uccise" nella guerra tra Israele e Hamas, chiedendo che i combattimenti finiscano "il più presto possibile". In una rara dichiarazione sulla crisi, il Principe di Galles ha affermato di aggrapparsi «alla speranza che si possa trovare un futuro migliore e mi rifiuto di rinunciarvi». «Rimango profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre - ha affermato - Io, come tanti altri, voglio vedere la fine dei combattimenti il ​​più presto possibile. C'è un disperato bisogno di un maggiore sostegno umanitario a Gaza. È fondamentale che arrivino gli aiuti e che gli ostaggi vengano rilasciati. A volte è solo di fronte alla vastità della sofferenza umana che si capisce l'importanza di una pace permanente. Anche nell'ora più buia non dobbiamo soccombere al consiglio della disperazione».

La dichiarazione è stata rilasciata dopo che è emerso che il principe William è pronto a svolgere una serie di impegni per evidenziare la difficile situazione di tutte le persone colpite dal conflitto in corso.

Il sostegno umanitario



Nei prossimi giorni incontrerà gli enti di beneficenza del Regno Unito che forniscono sostegno umanitario nella regione e verrà informato sulle condizioni affrontate da coloro che lavorano sul campo.

Il protocollo reale

È raro che i membri della famiglia reale facciano commenti pubblici su questioni così controverse. A Sky News è stato detto che il principe William ha seguito da vicino gli eventi e la sua estrema preoccupazione per l'impatto umano, soprattutto sui giovani di entrambe le parti, lo ha costretto a voler fare di più entro i limiti diplomatici della sua posizione. In un comunicato stampa che annuncia le due visite dell'erede al trono, Kensington Palace ha dichiarato: «Il principe e la principessa erano profondamente preoccupati per gli eventi accaduti alla fine del 2023 e continuano a tenere tutte le vittime, le loro famiglie e gli amici nei loro cuori e nelle loro menti». La loro dichiarazione di ottobre ha riconosciuto gli orrori vissuti dalle famiglie innocenti di entrambe le parti, con il loro portavoce che ha affermato: «Il principe e la principessa del Galles sono profondamente angosciati dagli eventi devastanti che si sono verificati negli ultimi giorni».