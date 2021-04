William e Kate, una collana di oro bianco e diamanti per i dieci anni di matrimonio

Kate Middleton e il principe William hanno diffuso sui social delle nuove foto in occasione del loro decimo anniversario di nozze, che cade proprio oggi: un’occasione per mostrare una collana mai vista prima, che la stampa britannica ha subito etichettato come un possibile regalo per festeggiare la ricorrenza.

Si tratta di un gioiello del valore di circa undicimila euro, della collezione Asprey, con un pendente a forma di Margherita, con un diamante al centro e petali di oro bianco. Il vestito con motivi floreali indossato dalla duchessa nella foto, ha identificato il MailOnline, sarebbe invece un capo di Ghost, del costo di circa duecento euro, non più in commercio, che Kate aveva indossato nel 2019, nel corso di una visita in Pakistan.

10 years 👰‍♀️🤵‍♂️ 📸 Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Kate Middleton, 39 anni, e il principe William, 38, hanno diffuso queste foto scattate ieri nei giardini di Kensington Palace, il loro domicilio abituale. Kate sfoggia anche l’anello di finanziamento con zaffiro e diamante, già visto in molte occasioni.

La duchessa era stata vista in altre occasioni con degli orecchini a forma di margherita dello stesso brand, uno dei suoi preferiti. Valore: circa ventimila euro al cambio attuale. Un altro paio di orecchini che ama indossare, anch’essi di Asprey, sono a forma di foglia di quercia: oro tempestato di diamanti, settemila euro.

Kate ha tre figli e ha lasciato filtrare che, malgrado l’occasione speciale, i suoi pensieri sono tutto concentrati sui figli, i principi George di sette anni, Charlotte che ne compie sei domenica, e Louis, appena tre anni.

