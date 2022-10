Sabato 29 Ottobre 2022, 00:21 - Ultimo aggiornamento: 00:29

Guadagnano più di dei padri. E non ci sarebbe niente di cui stupirsi, se non fosse che i genitori – calciatori professionisti – svolgono un lavoro tra i più remunerativi al mondo. Sono le “Fads”, ovvero le Footballers’ Aspirational Daughters, che tradotto dall’inglese significa le aspiranti figlie dei calciatori. Dopo le Wags, quindi, termine con cui invece si indicano le mogli degli sportivi diventate celebri grazie a carriere parallele come modelle e influencer, ora tocca alle figlie. Sui loro profili social hanno centinaia di migliaia e a volte milioni di follower, coi quali condividono uno stile di vita sopra le righe e look all’ultimo grido.

La rivista Tatler le ha raccolte in una classifica che, per esempio, include Gemma Owen, divenuta celebre nel Regno Unito per la sua partecipazione al reality Love Island. Conta 2,1 milioni di seguaci su Instagram e 1 milione su TikTok. La 19enne è figlia di Michael Owen, che negli anni novanta guadagnava 10mila sterline a settimana in campo con il Liverpool, squadra di Premier League, la nostra serie A. Secondo gli esperti, invece, Gemma Owen, guadagna mille sterline al secondo per ogni video che posta su TikTok in partnership con un marchio. Un suo post su Instagram sponsorizzato vale 50mila sterline.

«L’aspetto interessante è che in gran parte il pubblico delle Fads non ha alcuna idea del mestiere svolto dai genitori», ha precisato al Daily Mail Sara McCorquodale, fondatrice di CORQ, che si occupa di trend digitali ed è autrice di «Influencer: How Social Media Influencers Are Shaping Our Digital Future» (come i social media stanno plasmando il nostro futuro). Secondo l’esperta, chi ha oltre 100mila follower è in grado di guadagnare anche 30mila sterline per un video di soli 30 secondi su TiKTok.

Mathilde Mourinho, 26 anni, è la figlia del celebre allenatore Jose. Ha studiato al London College of Fashion e ha creato il suo brand di gioielleria sostenibile Matilde Jewellery, che usa diamanti creati in laboratorio e oro riciclato. I suoi bracciali possono costare anche 1800 sterline e di recente ha vinto il premio come marchio emergente ai Professional Jeweller Awards.

Nell’elenco di Tatler c’è anche Carla Ginola, 28 anni, figlia di David Ginola, giocatore francese che ha fatto parte di diverse squadre inglesi tra cui Newcastle, Spurs, Aston Villa ed Everton. E Holliw Shearer, 27 anni, figlia di Alan Shearer, capitano del Newcastle United con quasi 67mila follower su Instagram e 343mila su TikTok. Influencer e modella, rappresenta diversi brand di moda oltre a essersi lanciata nella musica. La sua cover di Leave Right Now di Will Young ha totalizzato quasi 900mila ascolti su Spotify.

NON SOLO MODA

Tra le “figlie di”, poi, ecco Bianca Gascoigne, figlia di Paul. Su Instagram vanta 345mila follower e Italia è conosciuta anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2021, dove ha danzato accanto a Simone di Pasquale. Maria Guardiola, figlia di Pep, studia moda e ha già svolto stage in aziende come Victoria Beckham, Dior e Helmut Lang. Inoltre è ambassador della charity di papà, la Guardiola Sala Foundation.

Alicia Scholes ha 21 anni, è figlia di Paul Scholes del Manchester United e si mantiene grazie ai suoi 116mila follower su Instagram e 44mila su TikTok. Alicia è una giocatrice professionista di netball. Inoltre, gestisce una palestra di Manchester e guadagna con accordi commerciali con diversi brand sportivi. Insomma, sono belle, sanno mostrarsi sui social e non solo per vanità, visto che dimostrano di conoscerne bene il potenziale in termini di business. Quasi a voler dire, siamo donne e figlie di, ma oltre alle gambe, e a papà, c’è di più.