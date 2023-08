Veronica Gentili, l'addio a Controcorrente (per Le Iene): «Le nostre strade si separano, ci rivedremo altrove»

Veronica Gentili lascia Controcorrente. La giornalista ha annunciato sul suo profilo Instagram l'addio alla trasmissione da lei condotta su Rete4. Un post dedicato ai suoi telespettatori in occasione dell'ultima puntata prima di sbarcare alla conduzione delle Iene. «Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui».

Veronica Gentili, l'addio a Controcorrente

«Finisce una delle esperienze più indimenticabili, formative, impegnative, totalizzanti, intense, ricche, faticose e divertenti della mia vita - ha scritto Veronica Gentili - Ho cominciato a condurre Stasera Italia, che poi si è trasformato nel mio Controcorrente, cinque anni e mezzo fa. Ho condotto oltre 1000 puntate. 1000 puntate di me e di voi. Voi inteso come loro: i miei autori, la mia squadra, i miei inviati. E poi lo studio, la regia, tutte quelle figure zelanti e sorridenti pronte ad aiutarmi a spostare in avanti lo sgabello, o pronte a raccogliermi quando si svitava e scivolavo giù.

Ieri uno dei miei autori, mi ha scritto ‘È come se avessimo fatto il liceo insieme’. Questo, esattamente questo sono stati questi mesi di studio forsennato, di ospiti, di parterre, di discussioni politiche nelle quali ognuno diceva la sua e litigavamo come matti, di notizie condivise, di governi che cadevano, di pandemie, di guerre, di sforzi condivisi per leggere il mondo e provare a raccontarlo».

Il saluto ai telespettatori

«Sono stata sempre con voi, i sabati, le domeniche, i Natali, i Capodanni, le Pasque, tutti, e dico tutti, i giorni di queste estati roventi - ha proseguito la giornalista - Sono cresciuta, sono cambiata in alcune cose, sono rimasta esattamente la stessa in molte altre, ho imparato a fondo un mestiere, che amo follemente e che, soprattutto, mi diverto moltissimo a fare. Ma questa esperienza va molto oltre il mestiere, la professione: è tutto il tempo, l’amore, la disponibilità, l’umanità e la passione che ci abbiamo messo. È la capacità di lavorare insieme per trovare punti d’incontro, per raggiungere una sintesi; la voglia di ascoltare il punto di vista di chi la pensa diversamente da te e provare a ragionarci sopra senza respingerlo a prescindere».

Il futuro

«Vi siete presi cura di me - ha concluso - e io ho lasciato fiduciosamente che lo faceste; mi sono presa cura di voi, nel modo migliore in cui ho potuto farlo. Adesso le nostre strade si separano, dopo il liceo bisogna prendere un altro indirizzo, ma sappiate che in tutto quello che viene dopo io vi porto con me, perché quella che sono lo sono diventata con voi».