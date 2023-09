Venezia 80, Andrea Delogu: «Ora sono felice e mi piaccio»

Mercoledì 6 Settembre 2023, 14:30

Andrea Delogu è presente al Festival del Cinema di Venezia 2023 come una delle protagoniste del cortometraggio "A voce nuda". Il corto affronta un tema molto delicato e attuale, il Sextortion, ovvero il ricatto sessuale perpetrato attraverso il web. La storia ruota attorno a Camilla, una musicista di 17 anni, e cerca di portare alla luce questa problematica. Nel cast del cortometraggio figurano anche Ginevra Francesconi e Mr. Rain. Il film è stato presentato in anteprima all'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Intervista da SuperGuidaTV, Andrea Delogu ha detto: «È un periodo bellissimo per quanto riguarda la mia vita personale. Sono serena, è stato complicato ammetterlo perché non è facilmente accettabile un rapporto tra due persone che hanno un’età un po’ diversa. Non so se lo sapete ma è stato uno scandalo, il mio ragazzo è più giovane di me, ma sono felice. Mi dispiace per quelli che non lo accettano». Andrea Delogu: «Il mio fidanzato di 24 anni, ecco come mi ha conquistata. L'amore finito con Montanari? Dura ammetterlo»