Guerra, Crosetto: «L'ottavo pacchetto di aiuti militari rafforzerà le capacità difensive di Kiev»

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 Anche l'ottavo pacchetto di aiuti militari italiani all'Ucraina sarà costituito da sistemi d'arma per rafforzare le sole capacità difensive di Kiev. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. "Dopo sette pacchetti di aiuti militari già formalizzati", il governo ha dato il via libera a una ottava tranche di forniture a Kiev. L'Italia pensa di fornire all'Ucraina sistemi d'arma "già in nostro possesso", ha spiegato il ministro. "Posso confermare che anche questo pacchetto è costituito da sistemi d'arma volti a rafforzare solo le capacità difensive" dell'Ucraina, ha aggiunto Crosetto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev