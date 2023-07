Valentina Lodovini all'Andaras Traveling Film Festival tra surf, cinema e progetti

La spiaggia è quella di Buggerru, lungo la selvaggia e suggestiva ‘Costa delle Miniere ’ in Sardegna. Zona selvaggia, ricca di storia mineraria. Quella che si racconta poco. Anche quella che andrebbe però ascoltata con le testimonianze di chi le ha vissute con orgoglio. Perché la gente di queste parti ne ha da vendere.

È lì che si è svolta la quinta edizione dell'Andaras Travelling Film Festival. È lì che Valentina Lodovini, nel ruolo di giurata d’eccezione, ha fatto per la prima volta surf.

Come è andata? Un successo. Come tutto il resto d'altra parte. Il tema, ‘Viaggiare leggeri’ ha guidato la selezione delle opere in concorso e l'attrice scelta dai più grandi registi italiani quando ha deciso di mettersi in acqua con una tavola non è stata da meno. Brava lei, bravo il suo maestro, Lorenzo Castagna. Un nome che può dire poco. Ma basta chiedere a Leonardo Fioravanti per intenderci che lo ha avuto come allenatore da bambino prima di diventare il numero uno, la nostra bandiera azzurra nel mondo e speriamo alle prossime Olimpiadi.

Valentina ci ha messo impegno, carattere e determinazione. È caduta in acqua ma non si è mai arresa. Si è rialzata fino a vincere la sua sfida e cavalcare l'onda alzando le braccia al cielo. È stata una bella vittoria personale. Un altro viaggio dentro se stessa.

Valentina Lodovini ama questa terra: «La Sardegna te la devi meritare, soprattutto certe terre». E questa è stata una di quelle occasioni in cui si è sentita di restituire qualcosa a questa gente che continua ad amarla, a seguirla, a imbarazzarla.

In acqua con Valentina per la prima volta anche l’attrice napoletana Monica Nappo, interprete di grandi film, tra cui la pellicola internazionale ‘To Rome with Love’ di Woody Allen e Saverio Pesapane, fondatore di Premiere Film Distribution. Sembra un film. Magari lo diventerà. Magari sarà un altro Mercoledì da Leoni...