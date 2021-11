Valentina Ferragni e il tumore, gli haters: «Drammatizzi per i likes». La reazione social del fidanzato, Luca Vizil: «Non lo tollero più»

Sembrava un semplice brufolo e invece il responso è stato diverso: tumore maligno della pelle. Ecco i risultati degli accertamenti a cui si è sottoposta Valentina Ferragni. A raccontarlo è stata la stessa influencer su Instagram: «Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle». La sorella di Chiara Ferragni mostra senza vergogna sulle foto la vistosa cicatrice che le è rimasta sulla fronte e spiega: «I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi».

Valentina Ferragni e il tumore alla pelle

A tornare sull'argomento è stato il fidanzato di valentina, Luca Vezil. Con un lunghissimo post il ragazzo racconta di cosa e come hanno vissuto in questi giorni. Non solo Luca ha anche scritto tutti gli insulti che la ragazza ha dovuto leggere nei commenti alle sue foto.

«"Quante storie per un problemino, “sempre a voler drammatizzare per fare likes”, “ma volesse il cielo che fosse un tumore”. Queste sono alcune delle cose che abbiamo letto sotto il tuo post in questi giorni, mentre attendevamo il risultato dell’istologico». E continua così Vizil: «Una puntura di qualche insetto strano, un brufolo, una cisti…poteva essere diverse cose, perfino un carcinoma basocellulare, ma tu sei troppo giovane per un tumore maligno, così si pensava. E invece era proprio lui, l’ago nel pagliaio, il biglietto d’oro per la fabbrica di cioccolato, insomma, la botta di culo estrema. Per fortuna sei stata incredibilmente meticolosa nel tenerlo d’occhio, proprio come sei tu, e decisa nel farlo vedere subito e per fortuna hai trovato un team di medici che sono stati altrettanto decisi nel rimuoverlo, perché era proprio strana per essere una puntura di insetto, un brufolo, una cisti…», poi i risultati dell'esame istologico. «Si tratta di un tumore maligno che non metastatizza ma cresce radicolarmente, una volta asportato non dovrebbe dare recidiva ma bisogna tenerlo d’occhio per essere certi che sia stato rimosso per intero, solo allora saremo certi che sarà solo un brutto ricordo».

Il Post di Luca

Un momento non facile per la sorella di Chiara, ma la vicinanza della sua famiglia non tarda ad arrivare. E Luca non si esime dal criticare il comportamento degli haters.

«Nel frattempo chissà quanti messaggi stupidi lèggeremo ancora, quanta gente troppo stupida per collegare il cervello alle dita prima di farle scorrere sulla tastiera si sentirà furba dicendo certe stronzate, magari commentando una cicatrice come fosse qualcosa di cui vergognarsi». Le sorelle Ferragni sono abituate probabilmente alle "cattiverie" dei social e per questo Valentina stessa non ha mai voluto replicare. «So che tu non volevi che affrontassi questa polemica ma solo qualche mese fa, alla rimozione del mio secondo neo appena prima che evolvesse in melanoma, ho ingoiato parecchia merda e non tollero ti sia riservato lo stesso trattamento, perché questa si chiama informazione e i social sono fatti anche di questo, anzi forse è bene che siano sfruttati maggiormente in questo senso. Vi dico solo una cosa, perché a lei l’ho già detto stamattina sulle scale uscendo dalla clinica: Vale è talmente bella dentro che la bellezza esterna passa in secondo piano, ma è fuori dubbio che sia una gran fica, detto in francese. E adesso per me è ancora più fic…pardon, bella». Finisce con i ringraziamenti al personale sanitario e ai medici questa lettera d'amore di Luca per Valentina