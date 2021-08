Ferragni, il gesto in barca della sorella Valentina ripreso da Chiara: «Ragazzi, mi raccomando»

Venerdì 27 Agosto 2021, 11:36

La famiglia Ferragni è in Yacht ma non si tratta solo di una vacanza fatta di agi e lusso: il gesto di Valentina ripreso da Chiara Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: — Sapete quanto potrebbe guadagnare la baby-sitter di Leone e Vittoria? Le cifre da capogiro