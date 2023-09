Totti festeggia Noemi ad Abu Dhabi: le vacanze infinite prima della nuova udienza con Ilary Blasi

In giro per il Mondo. Tutta l'estate. Sempre insieme della sua Noemi Bocchi, della donna che l'ha strappato da Ilary Blasi, che lo ha convinto a darsi una seconda possibilità. E che possibilità.

A luglio, mette in evidenza il settimanale Oggi, un anno dopo la separazione da Ilary, l'ex capitano della Roma e la sua nuova compagna sono partiti per gli Stati Uniti, destinazione California. Non da soli ma con i rispettivi figli: Chanel, Cristian e Isabel da una parte, Sofia e Tommaso dall'altra.

Una vacanza indimenticabile tra Beverly Hills e gli Universal Studios di Hollywood.

Vacanza raccontata via social da tutta la famiglia, in particolar modo da Chanel su Instagram.

Il compleanno di Noemi

Qualche giorno poi a Roma, a metà luglio da turisti con tanto di visita privata ai Musei Vaticani. Poi un po' di mare locale, a Sabaudia, nella villa di Francesco dove per anni ha trascorso le sue estati con l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Giorni trascorsi tra relax, bagni in mare, giochi, scherzi giri in barca, giri a Ponza. Poi ancora in viaggio. Tra Madagascar e Sudafrica, tra serate romantiche e safari. Ma dopo i leoni, le giraffe e gli elefanti Francesco e Noemi la coppia di fidanzatini è volata ad Abu Dhabi, dove hanno festeggiato il 35esimo compleanno di lei. Compleanno con tanto di dedica, con l'aiuto di Renga: «La tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me».

Spente le candeline sono tornati ancora a Sabaudia. Il 20 settembre, però ricorda Oggi, lo aspetta una nuova udienza in tribunale per la separazione. Vacanze finite...