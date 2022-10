«Totti e Ilary Blasi vivono ancora insieme ma si parlano solo via Whatsapp»: le rivelazioni degli amici

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi che infiammano il gossip. La coppia più chiacchierata dell'estate, dopo una rottura all'insegna della discrezione, è sempre più ai ferri corti dopo gli ultimi avvenimenti che hanno incrinato un rapporto che non esiste più. E gli ultimi rumors parlano di due ex coniugi che vivono sotto lo stesso tetto, ma non si parlano più.

Totti-Blasi, la prima udienza in Tribunale venerdì 14 ottobre: Ilary rivuole le sue borse

La confessione

A svelare l'ultimo capitolo della telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci hanno pensato alcuni amici in comune, raggiunti dal settimanale Di Più. La loro separazione, iniziata sotto i migliori auspici per mantenere un buon rapporto in favore dei tre figli, è naufragata molto in fretta. E adesso i rapporti tra i due sarebbero gelidi. «Francesco e Ilary non si parlano più», rivelano gli amici spioni.

E con i figli?

Il fatto che non si rivolgano più la parola, però, complica di molto la gestione di Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli della coppia. Così quando viene chiesto agli amici di raccontare come procedono quando devono dirsi qualcosa relativo ai loro tre figli, loro rispondono semplicemente: «Si scrivono su WhatsApp». Un rapporto telematico, dunque, che conferma la freddezza che c'è tra i due. Eppure Totti e Ilary vivono ancora sotto lo stesso tetto: nell’immensa villa all’Eur che però è abbastanza grande per entrambi... La tensione tra i due ex coniugi è sempre più alle stelle e, adesso, sale l'attesa per il primo round della loro battaglia legale. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre alla prima udienza in tribunale.