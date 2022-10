Totti-Blasi, la prima udienza in Tribunale venerdì 14 ottobre: Ilary rivuole le sue borse

La guerra dei Rolex finisce in tribunale. E, a quanto pare, c'è già un data. Venerdì 14 ottobre 2022 è stata fissata l’udienza davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrime borsette di Ilary Blasi, sparite dalla cabina armadio della maxi-villa dell’Eur come pegno dopo che - a quanto raccontò Totti - la conduttrice aveva preso i suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza . Ilary, ora, richiede l’immediata restituzione. Lo scrive il Corriere della Sera. La collezione di Dior, Gucci e Chanel risulta infatti al momento irreperibile.

Nei giorni scorsi infatti l’avvocato Alessandro Simeone, che difende Ilary, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. E il 14 appunto il giudice esaminerà il caso. Anche Totti, ovviamente, intende recuperare il lotto di costosi orologi svizzeri che l’ex n.10 ha comprato negli anni. Perciò presenteranno a breve analogo ricorso per riavere la ricca collezione.

E Totti (taggato dalla ex moglie) sembra non avere gradito neppure il mini-video ironico — in cui Ilary si riprende davanti alla boutique Rolex di via Condotti mentre sorride e con la mano mima il gesto di chi sgraffigna qualcosa. La beffa, dopo il danno, è davvero troppo persino per lui. Con queste litigiose premesse, i due però continuano a vivere nella sconfinata villa dell’Eur, ciascuno arroccato nei suoi oltre 700 metri quadri