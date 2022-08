Ilary Blasi, le ultime foto sexy su Instagram: «Non vuole apparire come la moglie tradita»

«Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero». Da quell'addio disgiunto che ha messo la parola fine alla lunghissima storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi se ne sono dette di tutti i colori. Nulla è stato confermato né smentito. Da Noemi Bocchi, all'investigatore privato a Isabel Totti "usata" come diversivo per sfuggire ai paparazzi, al flirt della conduttrice. Molti hanno parlato, ma loro hanno sempre taciuto. Fino ad ora.

Quello che è evidente a tutti è però la "strategia" di silenzio che i due ex coniugi stanno adottando. Se l'ex numero 10 giallorosso non si fa piu' vedere in giro, tranne qualche puntatina in Lamborgini per portare il figlio agli allenamenti e ora una giornata alle terme, di Ilary sappiamo tutto. Dalla vacanza in Tanzania a ogni passo che ora sta muovendo a Sabaudia. Tutto è sui social e tutto vediamo. Anzi a dire il vero vediamo quello che lei vuole mostrarci.

Lei che fino a qualche settimana fa scappava dai social ora rende a favore di like qualsiasi suo passo. E questo cambio di rotta ha incuriosito i fan. Per questo amici della conduttrice hanno spiegato il motivo al settimanale DiPiu'. Secondo i ben informati, Ilary, che secondo il gossip avrebbe beccato il tradimento inferitogli dal marito con Noemi Bocchi, ora non ha nessuna intenzione di rimanare nell'immaginario collettivo come la "cornuta ferita" così si mostra piu' sexy che mai.

Così come replica posta ogni cosa. E la "strategia" funziona: ogni suo scatto fa il pieno di like e di complimenti. E piu' lei posta piu' sembra che Totti si trincei in un silenzio assordante.