Tom Holland, lo Spider-Man cinematografico non è più dipendente dall'alcol: «La scelta migliore che potessi fare»

Spider-Man era un appassionato di birra - e non solo. In realtà non è il supereroe creato da Stan Lee ad avere problemi di alcol, ma l'attore che lo interpreta nei film: Tom Holland. La star del cinema Tom Holland dice che rimanere sobrio è stata «la cosa migliore che abbia mai fatto», dopo aver capito di essere diventato «schiavo» dell'alcol.

Parlando a «On Purpose» con il podcast di Jay Shetty, la star ha rivelato che il suo viaggio verso la sobrietà è iniziato dopo lo scorso Natale (a base di drink e birre). A gennaio il dietrofront dell'attore inglese: «Tutto quello a cui riuscivo a pensare era bere qualcosa. Mi ha davvero spaventato. Ero alcolizato».

La dipendenza

Tom Holland racconta: «Mi sentivo come se non potessi essere socievole. Mi sentivo come se non potessi andare al pub a bere una soda al lime. Ero davvero, davvero in difficoltà». L'attore ha rivelato di essersi sentito schiavo dai drink e dalle birre. A quel punto si è posto un obiettivo: trascorrere sei mesi senza bere.

Obiettivo raggiunto il giorno del suo 27° compleanno, il 1° giugno. «E' stato il momento più felice della mia vita».

La star ha poi elencato alcuni dei benefici avuti dopo aver smesso di bere: «Dormo meglio e so gestire meglio i problemi. Le giornate storte sul set, che normalmente mi avrebbero fatto arrabbiare e innervosire, erano solo un ricordo del passato. Avevo più lucidità. Mi sentivo più sano, più in forma».

Tom Holland explicant perquè va deixar l'alcohol. pic.twitter.com/J9JPraJwcL — Júlia Jové (@xul81) July 11, 2023

La star di Spiderman ha aggiunto che diventare sobrio ha avuto alcuni effetti collaterali. Ora non frequenta più il gruppo del rugby «perché si incontrano nei pub per bere». Holland ora vuole che anche la mamma si disintossichi.