Tiberio Timperi, lite in diretta con Gianni Ippoliti a Uno Mattina: lui abbandona lo studio

Questa mattina è andato in onda una nuova puntata in diretta di Uno Mattina. Il programma intrattiene le famiglie con sketch e momenti divertenti, alternati a momenti di cronaca e informazione. Questa mattina, però, c'è stato un momento di tensione tra i conduttori che si è concluso con l'uscita di scena di uno dei due.

Stiamo parlando di Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che hanno avuto una discussione in diretta, partita da uno sbuffo di Tiberio, mentre Gianni stava svolgendo la sua rassegna stampa.

Andiamo a vedere che cosa è successo e cosa si sono detti.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire 🤣 pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

Uno Mattina, cosa è successo

Questa mattina si stava svolgendo la solita rassegna stampa condotta da Gianni Ippoliti e, mentre parlava della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il conduttore Tiberio Timperi ha iniziato a sbuffare.

Gianni ha interrotto il suo discorso per rivolgersi al collega e chiedergli quale fosse il problema. Ma Tiberio ha risposto con «Parliamo dopo».

Gianni Ippoliti però ha insistito maggiormente, chiedendo al collega di affrontare la discussione il motivo dello sbuffo.

Il giornalista si è alzato ed è andato dal conduttore per fargli un massaggio alle spalle: «Ti faccio un bel massaggio e tu mi dici quale è il problema, altrimenti finisce qua».

Tiberio Timperi non l'ha presa bene e ha replicato: «Ma non ci penso nemmeno, per me può finire qui».

Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio

Gianni Ippoliti, dopo la risposta di Tiberio Timperi ha deciso di chiudere la sua rassegna stampa e lasciare immediatamente lo studio.

Quando il conduttore chiede «E adesso che facciamo?» Gianni ha risposto: «Continuate a sbuffare», subito dopo se ne è andato in diretta.

Insomma, una mattinata nuvolosa ad Uno Mattina.