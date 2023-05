Pino Insegno nuovo conduttore dell'Eredità? Valzer di nomi Rai: da Roberta Capua a Serena Autieri, con l'incognita Insinna

Pino Insegno sempre più in rampa di lancio. L'attore romano sarebbe infatti in pole position per condurre "L'Eredità" nella prossima stagione televisiva. Insegno, da sempre molto vicino a Fratelli d'Italia, sarebbe la prima scelta del nuovo a.d. Rai, Roberto Sergio, per l'annunciata rivoluzione dei palinsesti. E "L'Eredità", popolare quiz show di Rai 1, potrebbe presto diventare casa sua.

Rai, Pino Insegno e l'incognita Flavio Insinna

L'ingresso di Pino Insegno coinciderebbe, però, con l'uscita di Flavio Insinna, alla guida della trasmissione pre-serale da cinque anni.

Il poliedrico showman andrebbe ricollocato e le ipotesi sono due: un ritorno alla fiction o uno show in prima serata su Rai 1. Due soluzioni che intrigano Insinna e non suonerebbero come un "ripiego" dopo l'addio a "L'Eredità".

I palinsesti

Conferma in vista, invece, per Alberto Matano alla guida de "La Vita in diretta", mentre sembrano destinate ad avere maggiore visibilità Nunzia De Girolamo, Monica Setta, Laura Tecce, Serena Autieri, Daniela Ferolla, e Luisella Costamagna. Manuela Moreno sarebbe la favorita per sostituire Monica Giandotti ad "Agorà" e Roberta Capua potrebbe prendere il posto di Serena Bortone. Nel pre-serale spazio a "Reazione a catena" con Marco Liorni, che andrà avanti fino a dicembre per cedere poi il testimone "L'Eredità", dove dovrebbe appunto approdare Pino Insegno.

Alcuni di questi volti si scalderanno intanto la prossima estate: su Rai 1 Autieri condurrà con Tiberio Timperi e Gigi Marzullo "Unomattina Estate", Nunzia De Girolamo sarà al timone di "Estate in diretta" con Gianluca Semprini. E ancora "Camper in viaggio" con Roberta Morise, sempre sulla rete ammiraglia, e le serate speciali dedicate ai premi Agnes (ancora con la coppia Matano-Venier), Bellisario (forse con Autieri) e ai Diversity Media Awards (con Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino). Promozione in prima serata per un appuntamento cult dell'access prime time estivo: arrivano gli speciali di "Techetechetè Show" affidati a Insinna.