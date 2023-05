Padre spende 20mila euro per i biglietti di Taylor Swift: «Quelli che avevo comrato a mia figlia non erano arrivati»

Anthony Silva ha dovuto spendere quasi 20mila euro per l'acquisto di quattro biglietti validi per uno dei tre concerti di Taylor Swift programmati per il 19, 20 e 21 maggio al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts (Usa), dove risiede con la famiglia. Erano il suo regalo di Natale per la figlia 19enne Katlyn e le sue amiche. Ma perché di una spesa tanto alta?

L'uomo aveva già speso quasi 1700 euro per due biglietti di quella stessa tappa del tour di Swift, ma questi non erano arrivati in tempo utile. Il motivo? Erano stati acquistati tramite il portale di rivendita StubHub, parte del gruppo Ebay, che aveva già dato problemi a molti altri clienti statunitensi: i biglietti acquistati - per ragioni di policy del sito - non vengono spediti fino al giorno prima dell'evento.

Quindi, come riferito dai media americani, molti non venivano recapitati con anticipo. Nel caso di Silva, l'uomo aveva addirittura scoperto il giorno prima del concerto che l'acquisto non era neppure andato a buon fine.

Vedendo la figlia rientrare a casa disperata, Silva ha preso dunque la decisione di ricorrere a un altro sito di rivendita per trovare dei biglietti last minute disponibili e permettere alla figlia di realizzare il sogno di assistere a un concerto della cantante. A costo di sacrificare parte dei suoi risparmi. La cifra stellare di acquisto comprendeva anche il noleggio di una limousine, che garantiva al cliente un'esperienza "all-in". Contento per la figlia e le amiche, ma arrabbiato per la vicenda vissuta, Silva ha raccontato tutto ai media statunitensi.

La causa contro Ticketmaster

Molti fan della cantante (incluso il padre di Katlyn Silva) a fine 2022 non avevano potuto acquistare i biglietti per uno dei tre concerti al Gillette Stadium su Ticketmaster, il primo canale di vendita ufficiale: erano andati esauriti in poche ore, a causa della richiesta senza precedenti. 25 fan della cantante hanno intrapreso un'azione legale contro Ticketmaster a dicembre, citando in giudizio la società per frode e falsa dichiarazione intenzionale in seguito al fiasco.

In seguito erano arrivate le scuse ai clienti da parte di Ticketmaster: la società aveva in sostanza fatto ammenda, ammettendo di essersi trovata impreparata a una richiesta così alta di biglietti. Buona parte di questi, erano stati acquistati in massa da siti di bagarinaggio, e poi rimessi in vendita a prezzi folli.