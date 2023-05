Beyoncé ha speso 2mila euro al fast food per la sua troupe, lo scontrino record: 110 hamburger e 90 panini

Beyoncé, popstar dal cuore generoso. La cantante ha speso 1.800 sterline per una cena da asporto al fast food Nando per la sua squadra affamata che si esibiva con lei a Edimburgo, in Scozia, questo fine settimana. Beyoncé è una grande fan di Nando e i fan ricorderanno che la superstar aveva già fatto un ordine simile una volta. spendendo quasi £ 1.500 per Nando nell'Essex quando salì sul palco per il V Festival nel 2013.

Lo scontrino record

La popstar americana, 41 anni, ha offerto alla sua troupe un pranzo con i fiocchi: ha ordinato 110 hamburger di pollo, 90 pittas e nove cosce di pollo per un conto di ben 1.800 sterline. E invece di usare un nome falso per l'ordine, il team della superstar ha usato il suo vero nome.

La ricevuta è stata ottenuta dal sito web del quotidiano locale Edinburgh Live. Nando ha confermato CIAO! Magazine che non hanno potuto commentare ulteriormente l'ordine. L'ordine totale è stato di £ 1.809,35 tasse incluse. Il team di Beyonce ha effettuato l'ordine alle 14:48, secondo la ricevuta.

Cannes 2023, look pagelle: Jennifer Lawrence con le infradito (10), Irina Shaik addominali in mostra (5), il "re" Jude Law (9)

Il tour



È il suo primo tour da solista in sette anni.

Del suo album, ha scritto su Instagram: "Creare questo album mi ha permesso di avere un posto dove sognare e trovare una via di fuga durante un periodo spaventoso per il mondo... Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva. La mia intenzione era quello di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un luogo in cui liberarsi dal perfezionismo e dai pensieri eccessivi. Un luogo in cui urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che tu trovi gioia in questa musica. spero che ti ispiri a lasciarti andare. Ah! E a sentirti unica, forte e sexy come te».



Il Renaissance World Tour di Beyonce potrebbe superare il fenomenale successo di Eras Tour di Taylor Swift di ben 600 milioni di dollari, ha rivelato Forbes. Il primo tour da solista dell'hitmaker di Crazy In Love in sette anni sta combattendo il tour di 52 date di Swift, che ha battuto i record di Ticketmaster con vendite di un solo giorno di due milioni di dollari. Tuttavia, il tour di 41 date dei Queen Bey, che terminerà in Nord America a settembre, potrebbe potenzialmente incassare 2,57 miliardi di dollari dai soli biglietti, infrangendo la proiezione di 1,9 miliardi di dollari di The Eras Tour.