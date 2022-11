Ticketmaster, caos vendite biglietti di Taylor Swift: l'amministrazione Usa indaga su Live Nation

Caos Ticketmaster negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Giustizia Usa ha aperto un'inchiesta su Live Nation, la società a cui fa capo Ticketmaster, come riporta il "New York Times". L'indagine della divisione antitrust precede il flop delle prevendite per il nuovo tour di Taylor Swift e mira ad appurare se Live Nation stia abusando del suo potere nell'industria dei concerti dal vivo.

Taylor Swift da record, "Midnight" è l'album più ascoltato nella storia di Spotify

Il caos per i biglietti di Taylor Swift

La piattaforma che ha il quasi totale controllo sugli accessi a concerti, eventi sportivi e altri spettacoli, ha infatti cancellato le vendite dei biglietti al pubblico per il prossimo tour di Taylor Swift dopo che le richieste dei fan hanno mandato in tilt il sistema. I 52 concerti del tour 'Eras', il primo della Swift in cinque anni con una dovizia di nuove canzoni che l'artista non ha mai cantato dal vivo, dovrebbe partire il 17 marzo da Glendale in Arizona e l'attesa tra i fan per conquistare l'ingresso ad una delle date era spasmodica: alcuni di loro, per stare davanti al computer e rinfrescare la pagina di Ticketmaster, hanno saltato il lavoro o un giorno di scuola.

Due milioni di biglietti venduti, poi il tilt

Tra martedì e giovedì due milioni di biglietti sono stati venduti ad altrettanti fan "verificati", ma poi la piattaforma è andata in tilt quando 14 milioni di clienti (tra questi anche molti bot, per un volume totale che avrebbe riempito 900 arene) hanno tentato l'accesso e non è chiaro se ci sarà una nuova prevendita o quanti biglietti ancora siano disponibili. Le vendite in programma oggi sono state in ogni caso cancellate «a causa dello straordinario eccesso di domanda e l'insufficiente inventario rimasto», ha annunciato la piattaforma. Taylor Swift è una delle cantanti più famose della sua generazione e una meticolosa manager del suo brand.

Fan su tutte le furie

Negli ultimi due anni ha pubblicato cinque album con relative operazioni di marketing, il cui ultimo, 'Midnights' uscito in ottobre, ha venduto oltre un milione e mezzo di copie solo negli Stati Uniti, un record assoluto degli ultimi sette anni, mentre dieci canzoni di 'Midnights', in una prima volta per Billboard, hanno occupato i primi dieci posti nella hit parade. Non è dunque una sorpresa che i fedelissimi di Taylor - conosciuti come 'Swifties' - siano su tutte le furie per la debacle. Ai bagarini i prezzi dei biglietti, fissati inizialmente tra 49 e 450 dollari, sono saliti alle stelle - superando in alcuni casi i 20 mila dollari - e a Capitol Hill i politici hanno prestato attenzione: dopo la liberal della Camera Alexandria Ocasio-Cortez, la senatrice ed ex candidata presidenziale Democratica Amy Klobuchar, che è anche presidente della Commissione Antitrust, ha accusato Ticketmaster di pratiche da monopolio.

«Il suo potere nel mercato primario dei biglietti impedisce le pressioni della concorrenza che tipicamente spingono le aziende a migliorare i propri servizi», ha scritto la senatrice in una lettera aperta a Michael Rapino, Ceo di Live Nation Entertainment a cui fa capo la piattaforma: «Questa è la vera causa dei catastrofico flop che abbiamo visto questa settimana e di cui sono i consumatori a pagare le conseguenze». Nel mirino del Congresso è la fusione del 2010 con Live Nation: «Non sarebbe mai dovuto essere approvata», ha polemizzato la Ocasio-Cortes chiedendo ai regolatori federali di fare marcia indietro «per creare un mercato più sano e competitivo». Intanto l'attorney general della Pennsylvania Josh Shapiro ha lanciato un appello ai fan: se hanno avuto problemi usando Ticketmaster sporgano denuncia al suo ufficio.