Tabloid "velenosi" con Camilla: «Veste sempre alla stessa maniera»

Lunedì 2 Ottobre 2023, 14:47

Da una parte le riconoscono i passi avanti nella scelta dei designer, dall'altra una critica feroce alla noia nell'indossare gli stessi vestiti. La regina Camilla avrà letto con curiosità l'articolo del Daily Mail nel quale viene messa sotto la lente di ingrandimento la sua eleganza. I designer britannici Fiona Clare, Anna Valentine e Bruce Oldfield sono tra le scelte abituali di Camilla. Così abituali che ha volte i vestiti fanno la loro apparizione pi volte. La regina Camilla tende a evitare colori accesi, preferendo toni neutri, pastelli e blu navy, con motivi semplici e dettagli minimali. Ma quando si tratta di cappelli e spille, non esita a fare scelte audaci. Nel novembre 2021, indossava un cappotto di tweed e un cappello con fodera di pelliccia da 220 sterline della Lock & Co mentre si dirigeva a una giornata di corse ad Ascot, portando la sua borsa Fendi da 4300 pound. Un cappotto Roy Allen è uno dei preferiti nel guardaroba della regina Camilla ed è stato visto per la prima volta nel 2014 alle corse di Cheltenham, poi nuovamente ad Ascot nel marzo 2015. Insomma un lungo elenco di abiti che, spesso, hanno fatto da "copia e incolla" nel guardaroba della consorte di Re Carlo III. Re Carlo e Camilla, come si sono conosciuti?