Re Carlo e Camilla, come si sono conosciuti? L'amore lungo 53 anni tra scandali e accuse: la loro storia, il “mistero” del figlio segreto e il matrimonio

Carlo e Camilla un amore (contro tutti) lungo 53 anni. Gli inglesi, ma prima di tutti i media britannici, l’hanno sempre guardata con diffidenza. Perché lei, Camilla Rosemary Shand (anche conosciuta come Camilla Parker Bowles) era considerata “l’altra”, la rovina famiglie che aveva allontanato Lady Diana dal principe Carlo, distruggendo la favola d’amore, coronata il 29 luglio 1981, nella quale tutto il mondo aveva creduto, o almeno ci aveva provato. Oggi lei, la "cattiva" per l'opinione pubblica, dopo aver per anni lottato contro le maldicenze, riuscendo alla fine a ottenere anche l’appoggio della regina Elisabetta, occupa quel posto che tutto il mondo era certo sarebbe appartenuto a Lady D.: Camilla, a 75 anni, sarà Sua Maestà la Regina. Il momento tanto atteso è ormai prossimo: il 6 maggio 2023 Carlo e Camilla saranno incoronati Re e Regina. «Credo che a nessuno piaccia essere sempre guardato e criticato» ha detto recentemente la duchessa di Cornovaglia, nella sua prima intervista a Vogue Uk, realizzata in occasione del suo compleanno il 17 luglio: «Ho imparato che dovevo trovare il modo di conviverci per sopravvivere».

Carlo e Camilla, la storia del loro amore

Un amore il loro che è andato contro ogni maldicenza e cattiveria, un amore degno di un'opera di Shakespeare in cui tradimenti, scandali e crisi coniugali hanno riempito pagine e pagine dei tabloid inglesi e non solo. Carlo e Camilla si conoscono esattamente nel 1970 durante una partita di polo a cui erano presenti entrambi. Lei 23 anni appena, lui 22. Camilla, all’epoca vicina a Andrew Parker Bowles, puntò gli occhi sul principe (pare) per vendicarsi del fidanzato che la tradiva con la principessa Anna, sorella di Carlo. Si mormora che lei, in quell’occasione, gli disse: «La mia bisnonna era l’amante del tuo bis-bisnonno. Sento che abbiamo qualcosa in comune». E Carlo per quella ragazza ironica, amante delle cose semplici perse la testa. Ma lei era una donna che per l'etichetta della monarcia non andava bene. Era condiderata una «ragazza pericolosa», tutt'altro che timida e illibata.

Perché si lasciarono negli anni '70?

E Camilla aveva davvero le idee chiare: sapeva che non sarebbe voluta essere il passatempo dell'erede al trono, così dopo qualche mese la relazione si interrompe. Sulle motivazioni, così come su ogni cosa che riguarda la Royal Family, le ipotesi sono diverse e disparate: c’è chi dice che fu Lord Mountbatten (zio del principe Filippo) a decidere per loro, facendo spedire Carlo (che nel frattempo aveva iniziato il servizio militare in marina come suo padre) ai Caraibi per allontanarlo da quella donna; chi sostiene invece che a manovrare i fili dietro le quinte sia stata la Regina Madre, che aveva nel suo radar una delle ragazze Spencer, Sarah, Jane o la giovane Diana, ottima famiglia e soprattutto nessun discutibile passato. Fatto sta che Carlo non promise mai il matrimonio a Camilla e così lei decise di voltare le spalle e andarsene.

Le nozze di Camilla con Andrew

Al ritorno dalla missione ai Caraibi, Carlo trova Camilla pronta alle nozze con Andrew Parker Bowles. Per tutti quel matrimonio era il modo «in cui le cose sarebbe dovute andare» e nel 1973 Camilla e Andrew si sposarono. La principessa Anna fu invitata alla cerimonia e quando nacque Tom (1974), il primo figlio della coppia, Carlo gli fece da padrino. Infatti Carlo e Camilla nonostante la fine della storia rimasero sempre in ottimi rapporti. Nel 1978 Camilla mette al mondo Laura, la secondo genita. Camilla sposa Andrew e nel frattempo Carlo conosce Diana. Le due coppie si frequentano da buoni amici e Diana e Camilla diventano grandi amiche. Fu anche ritrovata una fotografia in cui le due donne sono intente a tifare per Carlo durante una partita di Polo. Le cose cominciano a cambiare quando si diffonde la notizia del Royal Wedding, in cui Camilla appare sempre più invadente. Diana decise di troncare ogni amicizia e frequentazione con loro. Il giorno prima del matrimonio scopre che il suo futuro marito Carlo l'aveva tradita più di una volta con Camilla e pensa di far saltare il matrimonio. Pare siano state le sue sorelle a farle cambiare idea.

Carlo sposa Lady D.

Così Carlo nel 1981 sposa Diana Spencer, donna da un curriculum perfetto per la monarchia britannica e Camilla era presente alle nozze. Nel 1982 nasce William e due anni dopo Harry. C’è chi sostiene che nei primi anni di matrimonio con Diana, Carlo avesse interrotto i rapporti con Camilla e chi invece sostiene che quel «restiamo amici» funzionò solo all'inizio. Per diversi biografi infatti quando Lord Mountbatten fu assassinato da una bomba dell’IRA nel 1979 per Carlo, che aveva trovato in Mountbatten il padre che Filippo per lui non riusciva a essere, fu un trauma più che per il resto della famiglia, fu da quel momento che si riavvicinò a Camilla, l’unica persona al mondo che riusciva a capirlo davvero.

Le dichiarazioni di Diana

Nel 1986, però, la fiamma ricominciò ad ardere. Il Camillagate del 1993, con le trascrizioni hot del principe e della sua amante pubblicate sui giornali – «Vorrei essere il tuo Tampax» le sussurrava lui – confermarono le voci. E quando la principessa del Galles nel 1995 concesse la famosa intervista alla BBC «Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato» fu chiaro a tutti che già da tempo il cuore del principe non batteva più per la moglie e forse non aveva mai battuto per lei. Nel 1995 sia Camilla che carlo divorziano dai rispettivi coniugi, e il 10 febbraio del 2005 (8 anni quasi dopo la morte di Lady D.) si fidanzano ufficialmente per convolare a nozze il 9 aprile del 2005.

L'ultimo scandalo (non confermato)

Da allora, su Carlo e Camilla, non c’è mai stata l’ombra dei una crisi e nemmeno voci di tradimenti. Certo qualche anno fa il gossip ha serpeggiato a corte: sui giornali cominciò a girare la notizia di un presunto figlio segreto tra i due, tale Simon Dorante-Day, nato nel 1966 quando i due erano poco più adolescenti e dato in cura alla cuoca e al giardiniere del re – i nonni di Simone, appunto – per non creare scandalo. Ma ovviamente nessuna conferma, solo rivendicazioni da parte dell'uomo. Insomma la storia insegna: l'amore vince su tutto.