Susanna Schlein, chi è la sorella di Elly: l'auto in fiamme ad Atene, la famiglia e la carriera

Diplomatica, console per l'Italia in diverse parti del mondo e oggi primo consigliere dell'ambasciata italiana ad Atene. È Susanna Schlein, 44 anni, sorella maggiore della politica Elly Schlein, la vittima dell'atto intimidatorio avvenuto oggi ad Atene: la sua auto è stata distrutta da un'esplosione. Si pensa a un attentato di matrice anarchica.

Il nuovo Parlamento: nome per nome tutti gli eletti alla Camera e al Senato

Susanna Schlein, chi è

Nata a Lugano, in Svizzera, Susanna Sylvia Schlein è la sorella maggiore di Elly Schlein, politica eletta in Emilia Romagna con la lista civica "Emilia Coraggiosa" e ora in lizza per le primarie del Partito Democratico. Mentre la sorella ha scelto la strada della politica, Susanna ha scelto quella della diplomazia. Laureata in Relazioni internazionali a Scienze politiche all'università di Pavia nel 2003 ha vinto il premio per la migliore laureata dell’anno. Dopo il tirocinio a Strasburgo, alla rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa nell’autunno del 2003 ha vinto il concorso diplomatico e ha iniziato a lavorare come addetto all'Ufficio Ocse alla Farnesina.

Atene, in fiamme l'auto di Susanna Schlein (sorella di Elly): è la prima consigliera dell'ambasciata italiana. Probabile matrice anarchica. Tajani: salva per miracolo