Steven Tyler, frattura alla laringe per il leader degli Aerosmith: rimandato (a data da destinarsi) il tour negli Stati Uniti

Steven Tyler ha una frattura della laringe e non potrà portare a termine il Peace out tour degli Aerosmith, che è quindi rinviato a data da destinarsi. L'ennesimo episodio di un periodo nero per il leader del gruppo statunitense: prima il rehab del 2022 per dipendenza da antidolorifici, poi un danno alle corde vocali durante l'ultimo concerto che si è rivelato più grave del previsto.

Steven Tyler, le condizioni di salute

«I medici hanno confermato che oltre al danno alle corde vocali, Tyler si è fratturato la laringe, il che richiederà delle cure più lunghe del previsto - ha fatto sapere il gruppo sui social - Sta ricevendo i migliori trattamenti per un rapido recupero, ma data la natura del danno la pazienza è essenziale».

Il tour d'addio, che prevedeva 40 date negli Stati Uniti, si è quindi fermato a tre serate: le altre andranno in scena «in qualche momento del 2024», ha fatto sapere il gruppo.

Tyler si è detto «addolorato», e i fan con lui, soprattutto perché si teme che il Demon of Screaming (questo uno dei suoi soprannomi), ormai 75enne, potrebbe non tornare più a cantare.