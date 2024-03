Addio a Steve Harley, icona rock e frontman dei Cockney Rebel: divenne famoso con “Make me smile”

Steve Harley, icona rock e frontman dei Cockney Rebel, è morto oggi all'età di 73 anni. Il musicista inglese si è spento "pacificamente" nella sua casa nel Suffolk questa mattina dopo una breve battaglia contro il cancro, ha detto la sua famiglia. Harley aveva iniziato una nuova tournée, ma era stato costretto a cancellare gli spettacoli il mese scorso per farsi curare. In una dichiarazione, la figlia di Steve, Greta, ha detto che suo padre «mancherà disperatamente» ai fan di tutto il mondo.

Steve Harley divenne celebre con i Cockney Rebel negli anni 70, in particolare con il singolo "Make Me Smile (Come Up And See Me)", che conquistò il primo posto della Uk Chart nel 1975, rimanendo poi uno degli evergreen del pop britannico.

Lo scorso ottobre Harley aveva annunciato la cancellazione degli spettacoli della Steve Harley Acoustic Band che avrebbero dovuto svolgersi nel gennaio 2024 a causa del suo trattamento contro il cancro.