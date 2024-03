Loredana Bertè, il malore e lo stop al tour: condizioni stabili ma ora i medici aspettano l'esito di alcuni esami

Ore di apprensione per i fan di Loredana Bertè, che aspettano di avere aggiornamenti sulle condizioni di salute della 73enne regina del rock italiano dopo il malore che ieri l'ha costretta a rinviare praticamente all'ultimo secondo il concerto in programma al Teatro Brancaccio di Roma, parte del suo nuovo "Manifesto tour".

Loredana Bertè malata, come sta

Mancava un'ora e mezza all'inizio dello show, già rimandato lo scorso anno per non meglio specificati motivi di salute, quando una comunicazione da parte del suo entourage ha informato i fan di un «improvviso dolore addominale» che ha colto la voce di Non sono una signora nella sua camera d'hotel, il Gran Meliá al Gianicolo.

Il medico chiamato d’urgenza a verificare le condizioni di salute della cantante ha disposto un immediato trasferimento presso una clinica privata, dove la Bertè è stata ricoverata, mentre i fan già arrivati fuori dal Brancaccio apprendevano increduli la notizia.

Secondo quanto si apprende, le condizioni di Loredana Bertè al momento sarebbero stabili. La cantante è ancora ricoverata e i medici stanno aspettando l'esito delle analisi alle quali si è dovuta sottoporre la diva rock in seguito al malore, per accertare le cause dei dolori addominali che le hanno impedito di esibirsi ieri sera. I social network ufficiali di Loredana Bertè sono fermi da ieri, quando il suo entourage ha condiviso con i fan la nota stampa diffusa ad agenzie e testate giornalistiche per informare del rinvio dello show e del ricovero.

Loredana Bertè malata, l'operazione d'urgenza un anno fa e la terapia: cosa è successo nel 2023

Loredana Bertè, malore improvviso a Roma: è ricoverata, posticipato il concerto al Brancaccio. «Improvviso dolore addominale»

La cantante dovrebbe tornare sul palco il 15 marzo al Teatro di Varese. La data al momento rimane confermata, così come tutti gli altri appuntamenti in calendario (il 19 marzo sarà al Teatro Colosseo di Torino, il 23 marzo al Teatro Dis_Play di Brescia, il 3 aprile al Teatro Rossetti di Trieste, il 18 aprile al Teatro Team di Bari, il 23 aprile al Teatro Regio di Parma, il 28 aprile al Teatro Ponchielli di Verona, per poi recuperare il 15 maggio la data romana al Brancaccio), ma non è dato sapere se il tour potrà proseguire.

Lo scorso anno la cantante è stata costretta a sottoporsi a un’operazione d’urgenza, sulla quale però non erano stati diffusi altri dettagli. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è aggiudicata il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995, alla quale era legatissima, Bertè non si è fermata un attimo. Prima la partecipazione alla kermesse "Una voce per San Marino" nella speranza di conquistare il pass per volare a maggio a Malmö, in Svezia, per partecipare all’Eurovision Song Contest «per andare a rompere le scatole al mio ex marito Björn Borg»: alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto. Poi la partenza del tour, lo scorso 5 marzo da Milano.