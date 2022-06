Stefano tacconi come sta? Oggi nuovo intervento per l'ex portiere della Juventus

Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus ricoverato da 6 settimane all'ospedale di Alessandria, che oggi «verrà sottoposto ad un'altra operazone, supererà anche questa». Lo scrive il figlio Andrea, sui social. Notizia confermata dall'azienda ospedaliera che, oggi in giornata, dovrebbe diffondere un bollettino medico. L'ex portiere bianconero ha avuto un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma il 23 aprile scorso, mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. Dal pronto soccorso dell'ospedale astigiano è stato poi trasferito all'ospedale della vicina Alessandria.

