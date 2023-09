Sofia Napolitano, la nipote ai funerali del presidente emerito: «Ci veniva a prendere a scuola. E ci presentò ​la regina Elisabetta»

L'aula della Camera conquistata dal ricordo di Sofia May del nonno Giorgio Napolitano. L'intervento della nipote, che ha offerto un ritratto intimo e familiare del presidente emerito, è stato salutato dall'applauso dell'emiciclo al termine. Un primo applauso era stato indirizzato al figlio Giulio, intervenuto subito prima. Ma sono state le parole di Sofia a ottenere la massima attenzione dei presenti. Dopo qualche esitazione iniziale dovuta all'emozione, superata grazie al fratello Simone che le ha appoggiato una mano sulla spalla, Sofia ha poi terminato senza esitazioni. Anche la premier Giorgia Meloni, come Antonio Tajani, si è girata verso i banchi della presidenza per seguire meglio l'intervento di Sofia.

Sofia Napolitano, ricordo

«Ci ha insegnato a trattare chiunque con rispetto e cortesia a prescindere dalle convinzioni.

La regina Elisabetta

In piedi con la voce incrinata dalla commozione Sofia, la nipote di Giorgio Napolitano, prende la parola in Aula a Montecitorio davanti ai parlamentari e alle istituzioni e legge il suo discorso in occasione della cerimonia per le esequie del nonno. Un ricordo personale, di vita vissuta insieme che traccia la figura di un nonno attento e presente. In particolare ricorda il legame di Giorgio Napolitano con la regina Elisabetta. Un lungo e composto applauso le viene tributato dai presenti. Ci ha presentato a grandi personalità, tra queste la Regina Elisabetta a cui era particolamente legato. Ci ha portato a Stromboli e a Capri, luoghi a lui cari. Siamo sempre rimasti colpiti da quanto fosse ammirato e apprezzato ovunque nel mondo e ci siamo sempre sentiti orgogliosi di essere suoi nipoti». Nonostante i tanti impegni, «il fatto che fosse un nonno così affettuoso e presente è testimonianza dell'uomo eccezionale che era. Sarà sempre la persona che ammiriamo di più»

I cartoni animati e i gelati

«Ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora leggere, ci telefonava quando vedeva dei cartoni in televisione che pensava ci sarebbero piaciuti. Ci veniva a prendere a scuola e ci portava a villa Borghese per un gelato. Ha sempre trovato il tempo per me e Simone, nonostante i suoi impegni». Ha detto Sofia May Napolitano. «I consigli che ci ha dato ci fanno sentire fiduciosi in noi stesi quando dobbiamo affrontare scelte personali».