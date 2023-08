Morto Sergio Maione, proprietario del Gran Hotel Vesuvio. Il dolore di De Laurentiis: «Momento tristissimo»

È morto questa mattina, all'età di 76 anni, l'imprenditore Sergio Maione. Cavaliere del lavoro, vice presidente vicario dell'Unione industriali di Napoli, presidente e amministratore delegato di numerose aziende nel mondo dell'industria cinematografica e alberghiera, storico patron del Grand Hotel Vesuvio dove ha continuato a lavorare fino agli ultimi giorni.

Chi era Sergio Maione

Proprio dall'osservatorio del suo ufficio all'hotel Vesuvio, Maione ha osservato e cavalcato la rinascita turistica della città offrendo costantemente la sua visione e i suoi spunti per cercare strade di crescita sempre attuali.

Cordoglio è stato espresso dal presidente dell'Unione Industriali, Costanzo Jannotti Pecci: «Io perdo un caro amico, la città dice addio a un imprenditore tra i più preparati e stimati».

Il dolore di De Laurentiis

Grande dolore per la scomparsa dell'imprenditore napoletano è stato espresso anche da Aurelio De Laurentiis: «È venuto a mancare Sergio Maione. Con lui ho collaborato per decine di anni. Prima con la sua agenzia di cinema, poi come albergatore con il suo Grand Hotel Vesuvio, dove furono decise le sorti dell’acquisizione del Calcio Napoli».



Il presidente del Napoli ha aggiunto su Twitter: «È stato un imprenditore illuminato e ci univa anche essere entrambi Cavalieri del Lavoro.

Alla moglie Letizia e ai figli Massimo e Roberta va un grande abbraccio in questo tristissimo momento, per la perdita di un marito e un padre esemplare».