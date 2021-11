Selvaggia Lucarelli, sorpresa al fidanzato Lorenzo Biagiarelli in tv. E lui rimane a bocca aperta

«Volevo capire se tutti i giorni vieni veramente qui». Questa la frase per rompere il ghiaccio di Selvaggia Lucarelli che ha fatto una bella (e inaspettata) sorpresa al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, food blogger ospite della trasmissione televisiva È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici. Lorenzo, proprio ieri, 25 novembre, aveva festeggiato il suo compleanno, ma certamente non si aspettava di vedere la sua compagna irrompere nelle studio. Biagiarelli infatti è rimasto spiazzato e a bocca aperta appena è entrata in scena la giornalista, scrittrice e giudice di Ballando con le stelle. È dovuta intervenire la Clerici, invitandolo a raggiungerla al centro dello studio: «Non vieni qui a salutarla?».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE La Vita in Diretta, Alba Parietti e la freccia al veleno contro... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e la lite furiosa con... CIRCO MASSIMO Selvaggia Lucarelli, ecco chi è l'aggressore no vax:... PERSONE Selvaggia Lucarelli nominata direttore del sito del Rolling Stone VIDEO Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti in tribunale, querele dopo...

Selvaggia Lucarelli a È sempre mezzogiorno

«Volevo capire se tutti i giorni vieni veramente qui», scherza Selvaggia, che poi, sempre ironica e divertita dalla reazione del compagno aggiunge: «Marchiamo il territorio…». La conduttrice, dopo aver accolto la Lucarelli, su Lorenzo aggiunge: «Lui è davvero molto carino, posso dire una cosa… Lui ti chiama sempre, ogni mattina quando lo vedo al telefono e sento ‘amore’ so che parla con te. Siete una bellissima coppia. Io vigilo, controllo, ma non ce n’è bisogno».

Biagiarelli è senza parole. «Ti abbiamo fatto una sorpresa», rivela ancora Antonella allo chef. «Ho voluto Selvaggia qui per il suo libro, ‘Crepacuore’. Io l’ho letto, è la storia di una dipendenza affettiva, tutte le donne ne hanno avuta almeno una nella loro vita, per questo vi consiglio di leggerlo».