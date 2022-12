Daniela Santanchè: «Togliere le spiagge libere ai tossicodipendenti e assegnarle ai privati»

È polemica sulla provocazione del ministro del Turismo Daniela Santanchè sulle spiagge libere. «Sarebbe bene prima assegnare quelle spiagge che ora non sono assolutamente servite: ci sono tossicodipendenti, rifiuti. Nessuno pensa a tenerle in ordine: forse si potrebbe cominciare da lì. Dovrebbero poi essere ovviamente fruibili da tutti». Lo afferma il ministro del Turismo intervenendo all'Assemblea di Confesercenti.

La provocazione di Daniela Santanchè

E sulle spiagge sottolinea ancora: «Consegnarle a delle multinazionali ci toglierebbe le nostre peculiarità, come un certo tipo di cibo, un certo tipo di accoglienza. Mi fa sentire male l'idea: pensate se non potessimo più mangiare i nostri spaghetti alle vongole o la nostra parmigiana di melenzane, cose che fanno parte della nostra identità».

«L'intenzione politica - dice - è che dobbiamo fare le cose bene, non aprire la strada alle multinazionali, non svendere questo patrimonio, studiare, fare una mappatura... ci vorrà del tempo. E poi fare delle gare che consentano a chi fa questo lavoro di continuare a farlo. Credo che prima di otto mesi, un anno non saremo in grado di fare le gare».