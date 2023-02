Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 09:17

«Parla della nostra crisi. Ma non è la cronaca della crisi: racconta come l'abbiamo superata»: i Coma Cose presentano così L'addio, la canzone che presenteranno in gara al Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all'11 febbraio a distanza di due anni dal debutto con Fiamme negli occhi. Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli, 41 anni) e California (vero nome Francesca Mesiano, 33) arrivarono all'Ariston da semisconosciuti al pubblico nazionalpopolare, forti però del grosso seguito che avevano tra i seguaci della nuova scena musicale italiana grazie a pezzi come Mancarsi e Anima lattina, e ne uscirono da rivelazione. Una delle tante di quel secondo Festival targato Amadeus. Ma in questi mesi il successo ha rischiato di sconvolgere gli equilibri del duo, coppia anche nella vita: «La nostra crisi non è stata figlia di quella partecipazione a Sanremo: è stata una normale crisi di coppia, dopo tanti anni di convivenza. Sicuramente il fatto di essere una coppia anche sotto i riflettori ha inciso di più: ci è mancato vivere la nostra relazione in una sfera privata», chiariscono loro, che si sono conosciuti nel 2017 dietro al bancone di un negozio in corso di Porta Ticinese a Milano nel quale lavoravano entrambi come commessi, vendendo zaini, borse e accessori.

Marco Mengoni torna a Sanremo: «Dieci anni fa mi davano per finito, pensai di smettere e tornare all'università»



LA HIT

Facevano musica nel tempo libero, lui come cantautore, lei come dj. Si licenziarono per inseguire la loro passione. Rischiando. I margini per svoltare c'erano, con la scena indie che complici le piattaforme di streaming e il passaparola virtuale aveva già lanciato svariati personaggi, passati dalle demo autoprodotte in casa ai palasport. Anima lattina, French Fries, Pakistan, l'Ep Inverno ticinese, i tanti concerti sui palchi dei club. Poi la hit, Mancarsi, oggi arrivata a quota 20 milioni di ascolti su Spotify, il primo Disco d'oro poi diventato platino della loro carriera, nel 2019. Il ritorno dei Coma Cose in gara al Festival di Sanremo è all'insegna del romanticismo: «L'addio è una promessa d'amore: tutto il testo della nostra canzone ruota intorno al verso l'addio non è una possibilità. Questo pezzo è un invito a resistere, a lottare per un sentimento». A quanto è quotata una proposta di matrimonio in diretta sul palco? Al FantaSanremo farebbe ottenere a chi mette il duo in squadra ben 40 punti.



L'ALBUM

Nella serata dei duetti Fausto e California canteranno Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri insieme ai Baustelle: «Abbiamo scelto un brano che raccontasse lo stesso tema de L'addio, l'amore, ma in una chiave differente. Lavoreremo sull'arrangiamento per portarlo più vicino al nostro mondo», anticipano. Il 10 febbraio, il giorno prima della finale del Festival, ripubblicheranno con l'aggiunta de L'addio - il loro ultimo album Un meraviglioso modo di salvarsi, uscito a novembre ma andato così così nelle vendite: «Non è un figlio di questi tempi, in cui tutto corre così veloce: non l'abbiamo pensato per una fruizione compulsiva sulle piattaforme. In compenso abbiamo venduto tante copie in vinile e dopo il Festival lo suoneremo dal vivo (il tour nei club partirà il 17 marzo da Padova, arriverà a Roma il 29): siamo un duo che ha la fortuna di avere un pubblico fedele e che ama il nostro repertorio».