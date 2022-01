Giovedì 13 Gennaio 2022, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 09:03

Accanto ad Amadeus ci sarà Drusilla Foer: a lei, o a lui, il compito di condurre il 3 febbraio la terza serata del Festival. Ma chi è veramente Drusilla Foer? È un'invenzione spettacolare: «Penso a Duchamp che nel 1920 inventò Rrose Sélavy. Era un personaggio fittizio. Ecco, io sono un po' come Rrose Sélavy», è così che Drusilla si presenta. Per la prima volta nella storia, una creatura nata dalla fantasia di un autore-attore, si troverebbe quindi a condurre il Festival. Un po' come se Pinocchio parlasse al posto di Collodi, o la Signorina Snob al posto di Franca Valeri. In fondo, Carmelo Bene non faceva altro che ripetere che Collodi non aveva capito niente di Pinocchio. Le creature sono spesso migliori dei loro creatori, vivono di vita propria e se ne infischiano di chi li ha fabbricati.

GIANLUCA GORI

Ma chi ha fabbricato Drusilla Foer? Dietro il personaggio fittizio c'è un attore, si chiama Gianluca Gori, è fiorentino e ha 55 anni. «Lui ha inventato questo strumento di comunicazione per esprimere qualcosa di preciso. Ma non si può continuare a chiedere a Mozart di identificarsi con una sua opera», continua Drusilla, diventata personaggio televisivo nel 2017 a Strafactor, e poi a Matrix Chiambretti. Negli ultimi mesi, l'artista ha ripreso la tournée del suo spettacolo Eleganzissima (del 2016): «Adesso sono più diretta di un tempo e mi preme parlare di guerra, di affettività, e soprattutto della ricerca di sé stessi».



LA VERGOGNA

Temi che affronta anche nel suo libro Tu non conosci vergogna (Mondadori): «La vergogna è il sentimento che più ci immobilizza. Il mio consiglio è di avere molta tenerezza verso sé stessi. Se c'è qualcosa di insopportabile, va parcheggiato dentro un armadio con pudore», continua Drusilla che, evidentemente, deve aver chiuso nell'armadio Gianluca. Benché per lei Gori non sia altro che un alter ego, abbiamo in realtà a che fare con la nobile tradizione del teatro en travesti che attraversa tutta la storia dello spettacolo fino a Paolo Poli.

Quindi ben venga il personaggio di Drusilla Foer al Festival. Potrebbe portare una certa differenza, che dipenderà dal suo modo di fare teatro. Intanto in serata l'ha benedetto anche il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta: «Non la conosco», ha detto, «ma francamente polemizzare con questa scelta mi sembrerebbe una forzatura. Sarà simpatica come la signora Coriandoli di Maurizio Ferrini».