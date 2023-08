Sandra Bullock, le utime ore del fidanzato Bryan Randall. La sorella dell'attrice: «Gli è stata vicino fino alla fine»

Bryan Randall, modello e fotografo, è morto lo scorso 5 agosto all'età di 57 anni. Era il compagno di Sandra Bullock da otto anni e da tre combatteva contro la SLA. Ma questo, forse, lo sapevate già. Quello che è emrso nelle ultime ore è una testimonianze che arriva da dietro le quinte di un perido davvero difficile e complicato. La sorella di Sandra, Gesine Bullock ha dedicato pubblicamente un messaggio al cognato, morto all’età di 57 anni, e racconta di come Sandra gli sia stata sempre accanto. Lo fa con un post su Instagram.

Sandra Bullock, morto il compagno Bryan Randall: era malato di Sla, aveva 57 anni. Lei: «È l'amore della mia vita»



Cosa ha scritto Gesine

«Sono convinta che Bryan abbia trovato in paradiso il posto migliore per pescare e che stia già preparando l’esca per lanciarla nei fiumi. La SLA è una malattia crudele ma almeno ci si può confortare sapendo che ha avuto la migliore assistenza che esista, grazie alla mia meravigliosa sorella e alle numerose infermiere che l’hanno aiutata a prendersi cura di lui nella loro casa. Riposa in pace, Bryan. Invece di fiori, donate per favore alla sezione dell’associazione per la cura della SLA e al Massachusetts General Hospital».