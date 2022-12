Sam Bankman-Fried, chi è il fondatore di Fxt: l'impero delle criptovalute da 32 miliardi di dollari

Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta, è stato arrestato alle Bahamas ieri sera. Le accuse del governo federale sono di frode e riciclaggio.

Bankman-Fried è nato il 6 marzo 1992 a Stanford, California, Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera professionale come trader (operatore finanziario che effettua compravendita di strumenti di mercato, quali azioni, obbligazioni etc.) presso la Jane Street Capital dopo essersi laureato in fisica presso il Massachusetts Institute of Technology nel 2014.

A Jane Street, si è specializzato in strategie di arbitraggio triangolare (operazioni di investimento su una o più valute contemporaneamente) incentrate su fondi negoziati in borsa (ETF). Ha lavorato in Jane Street per tre anni prima di imbattersi nel mondo delle criptovalute nel 2017. All'epoca il settore era ancora in ascesa e l'infrastruttura per il trading di criptovalute non era ancora solida come oggi. Nonostante l'ondata di acquirenti che affluivano nel mercato, c'erano ancora poche aziende che fornivano piattaforme per l'acquisto e la vendita di criptovalute.

Bankman-Fried ha subito capito quindi che le potenzialità erano enormi. Ha iniziato cominciando con la vendita di cripto sul mercato giapponese: l'operazione prevedeva l'acquisto di Bitcoin negli Stati Uniti e la vendita in Giappone, intascando fino al 10% con le differenze di prezzo.

Questo scambio era correlato al "kimchi premium", cioè quando i prezzi delle criptovalute sono più alti in "won coreano" rispetto ad altre valute. Tramite i ricavi di questa operazioni Bankman-Fried ha fondato la società di trading quantitativo "Alameda Research" nel novembre 2017, tutto questo a soli 25 anni. Dopo aver fondato Alameda Research, nel 2019 crea FXT, una delle aziende per lo scambio di criptovalute più importanti al mondo.

Il crollo

L’impero delle criptovalute da 32 miliardi di dollari creato da Sam Bankman-Fried è andato però in fumo nel giro di sette giorni. Tutto è cominciato lo scorso 2 novembre, quando un articolo della rivista online Coindesk sollevava dubbi sui rischi legati alla solvibilità dell’azienda di Bankman-Friedin in caso di crollo del valore di Ftt, il token dell’exchange Ftx.

SEC denuncia Sam Bankman-Fried. E Gary Gensler ne ha anche per gli altri exchange, ora a rischio di...https://t.co/LHO1wqXCab — Criptovaluta.it (@CriptovalutaI) December 13, 2022

Domenica 6 novembre va in scena su Twitter il botta e risposta tra Sbf e Changpeng Zhao (conosciuto come Cz), il Ceo della rivale Binance. Un messaggio, in particolare, è stato giudicato duro dai mercati ed è quello in cui Cz evoca il caso Luna, il token dell’ecosistema Terra agganciato alla stablecoin Ust fallito la scorsa primavera. «Liquidare i nostri Ftt è solo una gestione del rischio post-uscita, abbiamo imparato da Luna», scriveva Changpeng Zhao. Il crollo di Ftt, con conseguente fuga dei clienti e corsa al ritiro dei depositi, ha completato il disastro.

