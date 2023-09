Ryder Cup 2023, Djokovic, Bale e Sainz tifosi vip (in mezzo al pubblico): «Qui l'atmosfera è unica»

«L'atmosfera è fantastica. Mi hanno raccontato della Ryder Cup, ma non mi aspettavo fosse così. Questa è una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nello sport», dice Novak Djokovic camminando sul green del Marco Simone Golf Club dove ha deciso di restare per seguire, fino a domenica 1 ottobre, le tre giornate del torneo di golf più famoso del mondo. Protagonista nel match tra All Stars, dove - da vero talento - ha dimostrato di trionfare anche nel golf, il tennista più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam sta seguendo da vicino la prima giornata della Ryder Cup stracolma di spettatori.

Sorrisi e applausi tra il pubblico

E' arrivato prestissimo, verso le 7, per seguire il torneo dall'inizio. Applaude, gioisce, riprende la gara con il telefonino come un tifoso qualunque. E il pubblico impazzisce: «Djokovic ti amo», grida qualcuno. Con lui c'è tutta la squadra di Star: l'ex calciatore Gareth Bale, vincitore di cinque Champions League con il Real Madrid: erano nel "Team Monty" insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024.

A seguire la gara insieme a loro, tra applausi e risate, anche lo sconfitto del "Team Pavin" Carlos Sainz: il pilota della Ferrari, cappellino in testa, non perde di vista nemmeno uno swing. «"E' più facile sorpassare che mettere la palla in buca», aveva ammesso dopo la sconfitta dell'All Stars match . Io gioco spesso a golf altrimenti non sarei venuto qui.

Per uno che ama il golf è fantastico essere qui, Roma è una città incredibile. Il posto è molto bello, è uno dei migliori campi di golf su cui abbia mai giocato».

Cracco in tribuna

Tra i supporter del team Usa ecco spuntare l'attrice californiana, Kathrin Newton, che indossa un completo a stelle e strisce, nota per aver recitato in film come Detective Pikachu: «Amo il golf -, ha dichiarato ieri durante la cerimonia di apertura presentata da Melissa Satta - Sono qui per supportare il mio paese». E in questa prima giornata di gara che ha visto volare l'Europa, dove dalle 5.30 del mattino sono arrivati più di 50mila spettatori, si intravede anche lo chef Carlo Cracco.