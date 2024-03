Carlos Sainz, chi è la fidanzata del pilota della Ferrari con cui ha festeggiato la vittoria: lavoro, Instagram e stipendio di Rebecca Donaldson

Straordinario ritorno di Carlos Sainz che, dopo essere stato operato d'urgenza di appendicite, è tornato in pista più in forma che mai. Primo posto nel Gran Premio d'Australia con la Ferrari, seguito dall'altro pilota della Rossa Leclerc. A gioire insieme al pilota spagnolo la sua fidanzata Rebecca Donaldson.

I due si sono strappati anche un bacio dopo la fine della corsa a Melbourne, che non è scappato ai fotografi presenti. La modella Rebecca sta diventando una presenza fissa in pista da quando lei e Carlos hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, dopo essere stati avvistati alle gare in Giappone, Austin, Singapore, Las Vegas e Bahrein.

Ferrari, una doppietta di speranza. Sainz eroico, Charles non graffia, non riesce più a vincere