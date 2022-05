Romina De Cesare, chi era la 36enne uccisa a Frosinone

Romina De Cesare, 36 anni, di Frosinone è stata trovata morta oggi nella sua abitazione a Frosinone, in piazza Plebiscito, con diverse coltellate sul corpo. La ragazza aveva studiato Lingue e culture del Mondo Moderno presso la facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza e recentemente su Facebook aveva pubblicato un post contro la violenza sulle donne. Per il suo omicidio è stato fermato l'ex-compagno, trovato in stato confusionale a Sabaudia.