Morto il regista di X-Files e Criminal minds, Robert Lieberman aveva 75 anni: era malato di cancro

Piccolo e grande schermo entrambi in lutto. Si è spento all'età di 75 anni Robert Lieberman, acclamato regista di film e serie tv, tra cui si ricordano «Bagliori nel buio» e «Ducks - Una squadra a tutto ghiaccio», «I ragazzi della prateria», «La legge di Bird» e alcuni episodi dei celebri «X-Files», «Criminal Minds» e «Dexter».

Il regista è morto lo scorso 1° luglio a Los Angeles, dove risiedeva, al termine di una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio della scomparsa è arrivato oggi dal figlio Nick Lieberman, uno dei due figli (l'altro è Joseph Lieberman) nati dal matrimonio con l'attrice Marilu Henner, sua prima moglie. Con lei il regista era stato sposato dal 1990 al 2001. Oggi lascia la terza moglie, Victoria, sposata nel 2010.

Non solo cinema

Nella sua ultratrentennale carriera Lieberman ha diretto anche numerosi spot televisivi per conto di grandi aziende come McDonald's, Hallmark e Oreo, lavorando a stretto contatto con personalità come Bill Clinton, Ray Charles, Jerry Lewis, Michael Jordan, Anne Hathaway e Kenan Thompson. Liberman è stato anche il fondatore dello studio di produzione di spot televisivi Harmony Pictures: ha ricevuto diversi Clio Awards e Directors Guild of America Award per la sua attività.