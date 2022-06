Giubileo, la Regina Elisabetta si affaccia sul balcone e saluta la folla: fan in delirio per l'ultima parata

La 96enne regina Elisabetta si è affacciata dal balcone Buckingham Palace e ha salutato la folla in festa, giunta lì per acclamarla. La regnante ha lasciato la sua residenza nel castello di Windsor, fuori Londra, ed è arrivata a Buckingham Palace per essere presente di persona alla conclusione dei grandi festeggiamenti pubblici del suo Giubileo di Platino. La prima conferma della "sorpresa" che avrebbe riservato al popolo britannico è arrivato dallo stendardo reale, innalzato sul pennone del palazzo al posto dell'Union Jack, come accade solo quando la sovrana è presente.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Grande accoglienza per Meghan Markle e Harry Lilibet compie 1... PERSONE Foto GLI OUTFIT Le pagelle LA TRAGEDIA Hypo, il rapper accoltellato durante una festa per il Giubileo:... GRAN BRETAGNA Regina Elisabetta, come sta? L'assenza alla messa del...

Poi l'apparizione sul balcone, come era accaduto giovedì, nella prima delle quattro giornate di celebrazione del 70esimo anniversario di un regno da record. Un momento simbolico rassicurante, cui erano seguite tuttavia le defezioni agli appuntamenti di venerdì e di sabato causate secondo le informazioni di corte da un certo affaticamento. Elisabetta non ha però voluto mancare il saluto conclusivo con l'erede al trono Carlo e altri membri della famiglia reale. Non vi sarà invece il previsto sorvolo finale in suo onore delle Red Arrows della pattuglia militare acrobatica della Raf sui cieli della capitale: compiuto giovedì grazie al bel tempo, ma che oggi è stato cancellato a causa del cielo nuvoloso.

La Regina Elisabetta in abito verde

La sovrana, in abito verde, è uscita per pochi secondi con al fianco l'erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George e Charlotte, terza e quarta. Mentre i reali salutavano è salito l'inno nazionale, God Save the Queen, intonato dalla folla. L'apparizione della regina, mostratasi sorridente e toccata dall'accoglienza, era stata preceduta dalla conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer e carri carnevaleschi del Platinum Pageant, che ha segnato questa giornata finale del Giubileo accanto ai banchetti pubblici organizzati per milioni di persone in tutto in Regno Unito. Davanti all'ingresso di Buckingham Palace lo show è culminato su un palco su cui - subito prima dell'uscita reale dal balcone - si è esibita la pop star Ed Sheeran, in una versione emozionate della sua hit 'Perfect' per sola voce e chitarra dedicata a sua Maestà. Mentre dopo che la sovrana e i principi erano rientrati all'interno del palazzo, vi è stato ancora qualche momento da discoteca a cielo aperto, per la gente presente, al suono di un celeberrimo successo vintage degli Abba dal titolo evidentemente suggestivo: 'Dancing Queen'.

Her Majesty The Queen accompanied by the future of the British Monarchy, come onto the Buckingham Palace balcony to huge cheers, marking the end of the #PlatinumJubilee celebrations.#PlatinumJubileePageant #HM70



Copyright BBC pic.twitter.com/Q6r56HGSEc — Royal Reporter (@RoyalReporterUK) June 5, 2022

La parata finale

L'incedere della storica carrozza reale d'oro, usata esclusivamente dai sovrani britannici in occasioni come l'incoronazione, ha dato il via alla grande sfilata finale che suggella la conclusione a Londra delle 4 giornate di festa nazionale in onore del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne Elisabetta II. Preceduta dalla Guardia in alta uniforme e dalle bande musicali, il veicolo ha percorso in corteo The Mall, il vialone che conduce all'ingresso di Buckingham Palace, mentre da un finestrino appariva come annunciato un ologramma con l'immagine della regina da giovane, al tempo della sua ascesa al trono sette decenni orsono.

Carlo al centro del palco d'onore

Per strada anche oggi ci sono decine di migliaia di persone, sullo sfondo di uno sventolio di bandiere con i colori dell'Union Jack. Mentre al centro del palco d'onore vi è di nuovo l'erede al trono Carlo, con accanto la consorte Camilla da un lato e la sorella Anna, secondogenita della sovrana, dall'altro. Più laterale la famiglia del principe William, secondo in linea di successione, con la duchessa di Cambridge sua moglie, Kate, e i figli George, Charlotte e Louis. E dietro di loro, fra gli ospiti d'onore, spiccano il primo ministro conservatore Boris Johnson, con la first lady Carrie, nonché autorità varie ed esponenti di governo o di opposizione incluso il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan.

Il programma

Il programma prevede, dopo il passaggio dei reparti d'onore al suono delle cornamuse, una mega parata di artisti e performer attorno al palazzo, con la conclusione affidata - dopo il grande concerto di ieri - all'esibizione di un'altra pop star come Ed Sheeran e l'esecuzione ancora una volta dell'inno nazionale God Save the Queen.