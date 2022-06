Sabato 11 Giugno 2022, 16:30

La Regina ha detto no: Elisabetta respinge la richiesta di Meghan e Harry di lasciarsi fotogtafare con la piccola Lilibet, in occasione del suo primo compleanno. E liquida i Sussex spiegando «non c’è alcuna possibilità». Questa la risposta di sua Maestà al Principe Harry e a Meghan Markle che avevano chiesto la presenza di un fotografo per il primo incontro tra la Monarca e Lilibet: «non se ne parla».

Giubileo di Platino

E così il primo incontro tra la Regina e la sua omonima pronipote è rimasto privato, nonostante i genitori della bambina avessero sperato di poter fermare con uno scatto la visita della piccola a Sua Maestà. Le due, bisnonna e pronipote, si sarebbero incontrate durante le affollate celebrazioni del Giubileo di Platino, ma secondo il Daily Star nessuna foto del primo incontro sarebbe stata rivelata.

IL RIFIUTO

Dietro il secco rifiuto di Sua Maestà di permettere l’ingresso a un fotografo, il timore che le immagini finissero per essere diffuse dalle reti televisive statunitensi, molto attente alle vicende private dei Sussex. Harry e Meghan avrebbero presentato alla Regina la piccola Lilibet che ha festeggiato il suo primo compleanno proprio durante il Giubileo di Platino. «Ma l’incontro era e doveva rimanere assolutamente privato».

I SOCIAL

I Sussex hanno cercato di mantenere un basso profilo all’evento che ha celebrato i 70 anni di regno della Regina, anche se su Twitter è circolata aria di polemiche con molti utenti pronti ad accusare la coppia di aver cercato di rubare i riflettori. Il Daily Star ha ricordato tutti i tentativi fatti della coppia per non dare nell’occhio alla cerimonia per il Giubileo di Platino della Regina, ma ai fan della Famiglia Reale non è bastato e sono stati in molti a riversarsi sui social media per esprimere la loro rabbia. Meghan, in particolare, si è trovata al centro di una web bufera dopo che è stata pubblicata un’immagine di lei e del marito Harry sul retro di un’auto.