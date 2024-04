Mercoledì 10 Aprile 2024, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:37

Il Museo della Banca d'Inghilterra ha presentato la nuova banconota da dieci sterline, con il ritratto di Re Carlo III. Queste nuove banconote entreranno in circolazione a partire dal 5 giugno, gradualmente, sostituendo quelle attualmente in circolazione con l'effige della Regina Elisabetta. Solo le banconote danneggiate verranno ritirate e, una volta fuori dalla circolazione, saranno triturate e riciclate per essere trasformate in altri materiali.

Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha presentato a re Carlo III le prime nuove banconote con il suo ritratto, nei diversi tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. Bailey, accompagnato dal capo cassiere Sarah John, ha consegnato al monarca un libretto rilegato in pelle con le nuove banconote, che entreranno in circolazione il 5 giugno, ma in modo graduale, come ha sottolineato la casa reale, senza quindi sostituire quelle raffiguranti la regina Elisabetta, se non per quelle usurate e danneggiate.

Quando entreranno in circolazione

Inoltre, a partire dal 5 giugno, sarà possibile scambiare un numero limitato di banconote della vecchia serie con nuove banconote di re Carlo, attraverso la Banca d'Inghilterra. Nell'aprile dello scorso anno, la Bbc ha ottenuto l'accesso esclusivo al sito in cui vengono prodotte le banconote. Tuttavia, le macchine come le casse self-service hanno avuto bisogno di tempo per riconoscere la nuova immagine, motivo per cui ci è voluto così tanto tempo prima che entrassero in circolazione.

Cosa succederà alle vecchie banconote

Le banconote della regina Elisabetta, già in circolazione, potranno essere utilizzate nei negozi anche dopo l'entrata in circolazione delle nuove banconote. Le banconote di re Carlo le sostituiranno solo quando non saranno più idonee all'uso o quando ci sarà un aumento della domanda. La prima banconota della Banca d'Inghilterra con il ritratto della regina Elisabetta II è stata una banconota da una sterlina emessa nel 1960.