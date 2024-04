Re Carlo come sta? Oggi il ritorno in pubblico dopo 3 mesi di assenza: lui e Camilla visiteranno un centro oncologico

Martedì 30 Aprile 2024, 09:14

Di recente c'è stata grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Re Carlo. Soprattutto dopo le voci diffuse da alcuni media americani che non sarebbero rassicuranti. A quanto pare Re Carlo non starebbe rispondendo alle cure contro il cancro. E tuttavia, a smentire questi rumors è intervenuto Buckingham Palace in una nota: “Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi”. Ma a breve, quando? A quanto pare si tratterebbe già di martedì, quando il re potrà nuovamente partecipare ad eventi pubblici. Buckingham Palace ha anche specificato che martedì prossimo i sovrani "visiteranno una clinica anti-cancro, dove incontreranno pazienti e specialisti”. Sembra comunque che non si stia parlando della struttura che si sta prendendo cura del re. “Questo sarà il primo di una serie di eventi pubblici da parte di Sua Maestà nelle prossime settimane. Inoltre, il re e la regina ospiteranno a Londra a fine giugno l’imperatore e l’imperatrice di Giappone” . Nei piani di Carlo sarebbe incluso persino un viaggio in Australia nel corso della prossima estate. Ma su questo non c’è ancora nessuna conferma. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



