Re Carlo ha "cacciato" Andrea da Buckingham Palace: non potrà più avere un ufficio nel palazzo (e i suoi titoli vanno a Camilla)

Re Carlo ha definitivamente cacciato il principe Andrea da Buckingham Palace dopo gli scandali in cui è rimasto coinvolto con il defunto finanziere Jeffery Epstein. Al duca di York è stato detto di non utilizzare più Buckingham Palace come spazio per uffici, recidendo di fatto il suo ultimo legame con la sua vecchia vita di reale lavoratore. Lo rivela il The Sun. "Ogni presenza al Palazzo è ufficialmente terminata", ha detto una fonte. «Il re lo ha chiarito. Non è un reale che lavora. È solo».

Re Carlo senza figli al pranzo di Natale: mancano anche William e Kate, ecco perché



Andrea, 62 anni, non potrà utilizzare l'indirizzo per alcuna futura corrispondenza. Il personale essenziale che era stato mantenuto da quando si è dimesso dall'incarico pubblico tre anni fa ora, secondo quanto riferito, rischia di essere licenziato.

Cosa cambia



Kate Middleton, la principessa del Galles verrà dunque promossa al suo primo ruolo nell'esercito, prendendo il posto di colonnello delle guardie irlandesi da suo marito. Il principe William diventerà invece colonnello delle guardie gallesi. Andrew ha ereditato la carica di colonnello dei Grenadier Guards dal suo defunto padre, il duca di Edimburgo, quando si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017.

Dopo la sua disastrosa intervista alla BBC Newsnight nel 2019, è stato costretto dalla regina a dimettersi dai doveri reali ufficiali. Fino a quest'anno, aveva mantenuto 10 affiliazioni militari, incluso il colonnello dei Grenadier Guards, mentre lavorava per riabilitare il suo nome in mezzo allo scandalo della sua associazione con il pedofilo statunitense Jeffery Epstein. È stato finalmente privato del titolo cerimoniale all'inizio di quest'anno in seguito alla sua decisione di risolvere una causa civile con una delle vittime di Epstein, Virginia Giuffre, che lo aveva anche accusato di aggressione. Chi fine farà la posizione di colonnello delle Grenadier Guards, antichissimo reggimento di fanteria britannico costituito nel 1656, «le prime guardie a piedi di Sua Maestà»?. A capo, fino allo scorso gennaio, c’era il principe Andrea: poi, la decisione di un giudice americano di non archiviare le accuse per molestie a suo carico e aprire la strada ad un processo civile, ha stravolto la situazione.

Il titolo a Camilla



«Con l'accordo e l'approvazione della regina, i titoli militari e reali sono stati restituiti alla regina», si leggeva sul comunicato emesso dal Palazzo, che confermava anche l’immediata revoca al duca di York dell’appellativo «Sua Altezza Reale». Così, a distanza di quasi un anno dal provvedimento, è la regina consorte Camilla ad insediarsi al vertice dello storico reggimento.

La cena di Natale



Andrea si unirà a re Carlo e ad altri reali di alto rango per la cena di Natale a Sandringham domani. MailOnline ha contattato il Palazzo per un commento. All'inizio di quest'anno, il duca di York è rimasto "in lacrime" quando Charles gli ha detto, senza mezzi termini, che i suoi giorni come reale lavoratore erano finiti. A quel tempo, una fonte ha detto al Mail on Sunday che "Andrew era totalmente accecato" e "completamente privato". Ha sempre creduto che ci fosse un modo per tornare indietro'. Andrew ha negato di essere vicino a Epstein, che si è suicidato in prigione nell'agosto 2019 in attesa del processo con l'accusa di traffico sessuale di minori. L'ex fidanzata di Epstein, Ghislaine Maxwell, sta attualmente scontando 20 anni in una prigione della Florida dopo essere stata dichiarata colpevole lo scorso dicembre per traffico sessuale di minori e altre accuse. Secondo quanto riferito, sua madre, la defunta regina, non gli aveva detto esplicitamente che non ci sarebbe stato modo di tornare alla vita pubblica.

Niente più sicurezza

"Fino all'incontro faccia a faccia con suo fratello, Andrea credeva che ci fosse un modo per tornare indietro, pensava che in qualche modo avrebbe potuto essere riabilitato e svolgere un ruolo", ha detto la fonte. «È uscito dalla riunione scosso. È ancora sotto choc. È completamente perso e molto depresso». Nell'incontro, Charles - che non era ancora re - disse: 'Vattene e buona vita, bella vita, ma la vita pubblica come reale è finita... Devi accettarlo. ' In qualità di reale lavoratore, Andrew aveva diritto a un dettaglio di sicurezza finanziato dai contribuenti composto da agenti di polizia armati che lo accompagnavano in tutte le visite al di fuori di Windsor, nel Berkshire. Ora che non c'è modo di tornare indietro, il Ministero dell'Interno ha privato Andrew del personale di sicurezza finanziato dai contribuenti, il che significa che qualsiasi polizia di protezione armata sarà sostituita da aziende private autorizzate solo a portare taser.